　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

2024『龍』來大內賀新春　南消四大防火宣導讓您過好年

▲台南市消防局第四大隊大內分隊，27日上午偕同大內區公所，共同舉辦新春防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊大內分隊，27日上午偕同大內區公所，共同舉辦新春防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

時間已悄悄來到農歷新年，恰逢寒流報到，為提醒民眾防範一氧化碳中毒及用火用電火災等意外事故發生，台南市消防局第四大隊大內分隊，27日上午9時許偕同大內區公所，共同舉辦新春防火宣導活動。

▲台南市消防局第四大隊大內分隊，27日上午偕同大內區公所，共同舉辦新春防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次宣導活動除由大內區公所邀請書法家於現場揮毫春聯供民眾取用外，大內消防分隊也邀請民眾參與『消防對對碰』趣味遊戲，試著找出隱藏在16宮格內8組宣導主題(如火災逃生、警及避難,LPG,防溺 CO等項目)，現場吸引家長帶領小朋友參加。

第四大隊大隊長蔡國保表示，冬天本是一氧化碳中毒的高峰，因此再次向民眾講述一氧化碳中毒的症狀及燃氣熱水器安裝安全範例，以確保民眾居家安全。

▲台南市消防局第四大隊大內分隊，27日上午偕同大內區公所，共同舉辦新春防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，除一再宣導如何在火場逃生、避難，切勿躲進浴室避難外，安裝住警器的也是能大大增加火場逃生機率，平日落實家庭的防災觀念、加強逃生警覺，以保障全家的安全。

▲台南市消防局第四大隊大內分隊，27日上午偕同大內區公所，共同舉辦新春防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，消防人員24小時全年無休守護市民安全，更因應農曆春節將至，也加強各項火災預防及災害搶救整備工作，在此特別呼籲市民朋友注意用火、用電安全，出遊遵守防疫規定，一起打造「幸福無災」的宜居城市。

▲台南市消防局第四大隊大內分隊，27日上午偕同大內區公所，共同舉辦新春防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
氮氣死刑過程曝！他悚「如22分鐘恐怖電影」
載8歲女兒「擦撞單車」！　男騎士噴飛血流滿地
圖多／電玩展妹子火力全開　現場看到飽
快訊／愛莉莎莎道歉了！　提7聲明
超哥開扁Toyz「YTR譏笑女生狂哭叫」！　正妹店員怒發聲
驚險畫面！貨沒綁緊全噴了　「百公斤水泥袋」砸女騎士
老司機曝「排毒一條街」極樂玩法　警方說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

牛隻上路惹禍！　花蓮擬訂放牧飼養管理自治草案

南消五大隊春安大型賣場踏勘　要讓民眾平安好過年

2024『龍』來大內賀新春　南消四大防火宣導讓您過好年

大南門碑林石碑遭人潑灑不明溶液　文化局：啟動調查程序送辦

5星主廚上菜！花蓮縣府年終尾牙席開169桌　獎品獎金多多

2024桃園年貨大街開賣　消費滿千抽eMOVING

大林慈濟院長妙手神醫　生物製劑助治癒異位性皮膚炎

南投燈會2／3登場　邀請人氣IP「LAIMO馬來貘」與爽爽貓助陣

嘉義基督教醫院獨老圍爐活動　打造年貨大街熱鬧節慶感

台東汽車閃機車　失控撞安全島起火

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

超甲組有老鼠從門口跑進餐廳

「地方貓老大」占機車不走　無視女子苦勸耍賴躺平！

服務多超忙碌vs客人自助　女演繹台韓超商店員差異

牛隻上路惹禍！　花蓮擬訂放牧飼養管理自治草案

南消五大隊春安大型賣場踏勘　要讓民眾平安好過年

2024『龍』來大內賀新春　南消四大防火宣導讓您過好年

大南門碑林石碑遭人潑灑不明溶液　文化局：啟動調查程序送辦

5星主廚上菜！花蓮縣府年終尾牙席開169桌　獎品獎金多多

2024桃園年貨大街開賣　消費滿千抽eMOVING

大林慈濟院長妙手神醫　生物製劑助治癒異位性皮膚炎

南投燈會2／3登場　邀請人氣IP「LAIMO馬來貘」與爽爽貓助陣

嘉義基督教醫院獨老圍爐活動　打造年貨大街熱鬧節慶感

台東汽車閃機車　失控撞安全島起火

吐瓦魯挺台總理落選　外交部：當選議員多支持台吐邦誼

112年第4季經濟指標出爐　台中市12項勇奪全國第一

波音737 MAX 9「半空掉艙門」後復飛！　美航空高層門邊親坐鎮

伊能靜：人生就是要「無為而治」、不去控制才能趕走焦慮

巴黎高訂周／韓韶禧秀場追星娜塔莉波曼！　Dior仙氣雲紋綢改造70年前禮服

英國鋼琴家「魔法攻擊」重返爭議現場演奏　喊：今天沒有中共

氮氣死刑過程曝！他悚憶「宛如22分鐘恐怖電影」　監獄官員也震驚

日星巴克「歌劇院星冰樂」又出新口味！莓果酸甜好滋味　撒金粉超浪漫

載8歲女兒買午餐「擦撞單車」人噴飛血流滿地　雲林男昏迷送醫

1年義務役入伍　大學長喊「必遇到1事」爆共鳴：軍中神奇魔力

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

地方熱門新聞

南投燈會2／3登場　LAIMO馬來貘與爽爽貓助陣

賴清德、蕭美琴嘉義市謝票

基隆市率全國之先　2／1取締改裝噪音車6000元起跳

台東汽車閃機車　失控撞安全島起火

春節前夕　新竹市政府率團敬軍贈慰問金

高雄男違規跑給警察追！大膽狂逃下場慘

大林慈濟生物製劑助治癒異位性皮膚炎

2024桃園年貨大街開賣　消費滿千抽eMOVING

嘉義基督教醫院獨老圍爐活動

桃園捷運棕線再傳捷報　國發會審議通過

布袋分局社區治安宣導

大南門碑林石碑遭人潑灑不明溶液

2024台南車展會展中心登場

南消四大防火宣導讓您過好年

更多熱門

相關新聞

台電台南區處喜贈春聯好運龍總來

台電台南區處喜贈春聯好運龍總來

台電台南區處26日上午於服務中心舉辦喜贈春聯活動，民眾踴躍參與，現場充滿濃厚年節氣氛，本次邀請台南知名書法家楊玉秀、吳文凱、林育賢、林忠佐、李慶志、許淑芬、張峻榮及黃維民等8位大師，現場揮灑筆墨同樂，共計送出超過百幅春聯，民眾拿到名家手寫春聯相當開心，直呼迫不及待想回家布置張貼！

南消七大東門分隊、好人好事運動協會辦獨居長者防火宣導！

南消七大東門分隊、好人好事運動協會辦獨居長者防火宣導！

南消一大隊寫春聯提醒民眾用火用電安全

南消一大隊寫春聯提醒民眾用火用電安全

南消七大手職前教育訓練成果亮眼

南消七大手職前教育訓練成果亮眼

南消六大辦理警專實習生寒假實習訓練

南消六大辦理警專實習生寒假實習訓練

關鍵字：

大內新春南消防火

讀者迴響

熱門新聞

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

Toyz嗆「警察不知在幹嘛」　大安分局回應

Toyz直播撕開紗布　嗆超哥：不是你死就是我活

知名藝人夫妻直播帶貨只賣出1單　商家氣報警

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

謝忻爆綜藝內幕「女星不穿安全褲故意走光」

越南女友開結婚2條件「娶不起玩玩就好」　他苦嘆

被點名辦公室漏水不處理　柯志恩反駁

高雄排毒一條街！爆乳妹「什麼服務都有」

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

黃仁勳報明牌！點名9台廠有潛力　謝金河：他是票房保證

西海岸「24具浮屍案」監院調查報告出爐　人蛇集團分工套路曝光

暖氣30度吹半天...他狂喊冷！「1步驟超重要」

如何提高「發票中獎率」？　唐鳳解答了

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面