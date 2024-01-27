2024『龍』來大內賀新春　南消四大防火宣導讓您過好年

▲台南市消防局第四大隊大內分隊，27日上午偕同大內區公所，共同舉辦新春防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

時間已悄悄來到農歷新年，恰逢寒流報到，為提醒民眾防範一氧化碳中毒及用火用電火災等意外事故發生，台南市消防局第四大隊大內分隊，27日上午9時許偕同大內區公所，共同舉辦新春防火宣導活動。

這次宣導活動除由大內區公所邀請書法家於現場揮毫春聯供民眾取用外，大內消防分隊也邀請民眾參與『消防對對碰』趣味遊戲，試著找出隱藏在16宮格內8組宣導主題(如火災逃生、警及避難,LPG,防溺 CO等項目)，現場吸引家長帶領小朋友參加。

第四大隊大隊長蔡國保表示，冬天本是一氧化碳中毒的高峰，因此再次向民眾講述一氧化碳中毒的症狀及燃氣熱水器安裝安全範例，以確保民眾居家安全。

消防局局長李明峯表示，除一再宣導如何在火場逃生、避難，切勿躲進浴室避難外，安裝住警器的也是能大大增加火場逃生機率，平日落實家庭的防災觀念、加強逃生警覺，以保障全家的安全。

市長黃偉哲表示，消防人員24小時全年無休守護市民安全，更因應農曆春節將至，也加強各項火災預防及災害搶救整備工作，在此特別呼籲市民朋友注意用火、用電安全，出遊遵守防疫規定，一起打造「幸福無災」的宜居城市。