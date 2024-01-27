牽手購年貨　虎尾東區扶輪社連續10年與家樂福攜手送愛

▲社友穿起動感暴龍裝推著手推車與家扶親子在虎尾家樂福「搖擺」大採購。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾東區扶輪社連續第10年，結合家樂福文教基金會、家樂福虎尾店攜手雲林家扶親子一起HAPPY購。虎尾東區扶輪社黃憲文社長率領社友穿起動感暴龍裝推著手推車與家扶親子在虎尾家樂福「搖擺」大採購，陪伴家扶30戶家庭，每戶家庭3000元購物金採買年貨，大人小孩手上拿著龍年燈籠，新年龍好運。

虎尾東區扶輪社長黃憲文率領社友一起穿上「動感大暴龍」推著購物車，陪著家扶大人小孩穿梭賣場，搖擺逛大街，雲林家扶黃小弟驚奇的表示，逛年貨大街也沒這麼「趣味!」牽著大暴龍，糖果、餅乾、開心果、年菜、雞湯、佛跳牆，還有洗潔劑、拖把跟抹布，跟著大暴龍一次年貨就買起來。

雲林家扶主委陳燦勲表示，感謝虎尾東區扶輪連續十來在春節前夕舉辦家庭採購活動，至今已經造福300戶家庭輕鬆過好年。黃憲文社長率領社友陪同現場來採買的30戶家庭一起採買，買好買滿買得開心，社長更額外贊助每戶2運動毛巾及2雙襪子，及社友加碼贈送每戶杏鮑菇、袖珍菇各1袋還有雞肉鬆2罐，讓家扶親子幸福滿滿回家。

▲虎尾東區扶輪社黃憲文社長率領社友穿起動感暴龍裝推著手推車與家扶親子在虎尾家樂福「搖擺」大採購。（圖／記者蔡佩旻攝）

家樂福虎尾店經理顏家麒看見家扶中心的家庭共同採買年節用品及虎尾東區扶輪社每年全力支持的精神確實令人敬佩，也希望更多人可以一起加入愛心活動，繼續幫助家扶的家庭。虎尾店更結合家樂福文教基金會店加碼贈送家庭家樂福自有品牌的「FSC抽取衛生紙、超值廚房紙抹布、營養麵條、沙琪瑪、池上白米」、等多項民生物資，讓新的一年大家收穫滿滿、龍來運轉。

雲林家扶中心感謝虎尾東區扶輪社舉辦「扶輪迎春送暖快樂購」今年已邁入第10年，以及社友、家樂福虎尾店及家樂福文教基金會的全力響應，發揮愛心出錢出力陪伴雲林家扶家庭一同採購。近來通貨膨脹日益嚴重，家庭荷包大幅水，陪伴家庭在過年前準備購買年節用品，漸少家庭經濟壓力甚多，更增添雲林家扶家庭在年節前夕滿滿的暖意。