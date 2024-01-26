家樂福120000份「一塊平安卡」吉祥物　「安平媽」開光加持

▲家樂福總公司將120000枚「一塊平安卡」的吉祥贈品運抵安平開台天后宮，禮聘安平道壇的王浤儒道長主法開光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

家樂福量販店，26日上午9時由家樂福總公司將120000枚「一塊平安卡」的吉祥贈品運抵安平開台天后宮，禮聘安平道壇的王浤儒道長主法開光。

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家樂福量販店於1987年在亞洲區選擇台灣設立第一個據點，並將「Carrefour」翻譯成「家樂福」，取「家家快樂又幸福」的意思；主委盧友禮表示，慶祝台南400的城市運動如火如荼展開，安平開台天后宮「安平媽」是具有時代意義代表性神尊，家樂福量販店特別奉請「安平媽」降駕，讓「聖母安瀾」這份母愛光輝，照耀分享給消費者能夠處處、事事安瀾平安，並能「家家快樂又幸福」。整個開光儀式進行1個半小時，在陽光揮灑在「一塊平安卡」的喜悅氛圍中圓滿完成。

120000枚「一塊平安卡」吉祥物，於26日上午9時許整齊的陳列於媽祖殿，由安平道壇的王浤儒高功道長擔任主法進行開光科儀，林國明總幹事、常務監察黃鏡月，將「一塊平安卡」盛盤上呈；王浤儒高功道長稟奏疏文，藉由灑進拜亭內的陽光透過開光鏡照耀於所有的120000枚「一塊平安卡」吉祥物，整個開光儀式祥和溫馨，於上午11時30分圓滿完成。

家樂福總公司表示，安平開台天后宮為鄭成功開台英雄奉請鑾駕進駐安平護佑台灣全島，如今藉由慶祝台南400的祥瑞喜氣，將「一塊平安卡」吉祥物運到安平開台天后宮，向「安平媽」祈請降駕賜福，120000枚「一塊平安卡」吉祥物完成開光後，將分送於全台300多個據點，於甲辰年開春到家樂福消費的民眾，凡是到家樂福門市-量販店滿666元、超市滿288元，就送安平開台天后宮「一塊平安卡」，期望全台一塊平安，生活樂利幸福！