冠德集團旗下根基營造代表捐款100萬　助日本石川災區重建

▲為幫助日本石川災區重建，冠德集團旗下根基營造代表捐款100萬元。

圖、文／冠德建設提供

日本石川縣能登半島日前遭逢強震，造成無數房屋受損和多人不幸喪生，為協助日本救災及重建，冠德企業集團旗下根基營造代表捐款新台幣100萬元至衛福部「日本能登半島震災專案」專戶，作為對本次救災及重建的支持，以實際行動表達慰問之意，協助日本石川縣災民度過困境。

冠德企業集團長期與日本多家地產開發商、營造、商場經營企業進行密切交流及合作，對於日本遭遇此強震，深感遺憾，也希望善盡企業之力，提供所需資源的援助，為日本加油祈福，協助日本石川縣災民盡速重建家園。

冠德企業集團長期深耕ESG及投入社會關懷，集結集團之力，長期認養宜蘭行健村有機稻田，並參與插秧、割稻體驗，更與伊甸社會福利基金會、安得烈慈善協會及義光育幼院三大公益團體合作，認養弱勢孩童聖誕願望禮物，以及參與安得烈食物銀行愛心年菜分裝等。同時集團旗下冠德建設持續推展一案一公益，冠德心天匯回饋在地，與唐氏症基金會合作，連續認購中秋禮及年節禮盒各達千盒，捐贈給新北市好日子愛心大平台，送至三重在地弱勢家庭，同時也舉辦一戶一樹認養活動，邀請社區居民種下超過100棵樹；根基營造則結合專業，深耕「繕循環」公益平台，攜手供應商、政府單位及公益團體共同合作，運用工程中可再次使用的建材，協助偏鄉家庭住屋修繕，目前已幫助多個弱勢家庭；而環球購物中心積極發揮商場優勢，推動ESG綠色意識生活化，並展開愛循環專案，與銘傳大學建築系合作，運用商場改裝建材，打造桃園偏鄉小學圖書室，期望推動正向善的循環，持續擴散至台灣社會當中。