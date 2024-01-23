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清境觀光協會號召旅宿業者免費招待弱勢兒少　慨捐百萬消防警備車

▲清境觀光協會慨捐消防警備車，並號召南投縣旅宿業者擴大舉辦回饋社會公益活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲清境觀光協會慨捐消防警備車，並號召南投縣旅宿業者擴大舉辦回饋社會公益活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

有鑑於仁愛原鄉幅員遼闊，南投縣清境觀光協會捐贈價值123萬元的消防警備車給縣府消防局仁愛消防分隊，同時號召南投觀光旅宿業界舉辦3天2夜的回饋社會公益活動，邀請弱勢兒少及民眾約150位免費暢遊全縣著名景點、入住清境地區特色民宿。

副縣長王瑞德於今日傍晚主持見證消防警備車捐贈儀式後，隨即參加在清境國民賓館舉辦的感恩晚會；清境觀光協會理事長張宏毅等觀光旅宿業者，縣議員林庭秝、清境農場場長林中行及縣府社會及勞動處長林志忠、消防局副局長陳興傑都出席參加。

▲清境觀光協會慨捐消防警備車，並號召南投縣旅宿業者擴大舉辦回饋社會公益活動。（圖／南投縣政府提供）

張宏毅表示，南投縣觀光旅宿業回饋社會公益活動去年在南投縣清境觀光協會號召下，突破疫情干擾恢復舉辦，今年度已累計至第11次，並擴大為3天2夜的規模，安排弱勢參觀遊賞南投市半山夢工廠、草屯鎮九九峰動物樂園、埔里鎮、魚池鄉九族文化村、仁愛鄉清境農場青青草原綿羊秀和馬術秀、清境天空步道、小瑞士花園等，並入住清境地區特色民宿和泰雅渡假村，他特別感謝泰雅渡假村提供住宿及清境農場招待晚宴及農場一日遊，以及38家同業出錢出力配合。

▲清境觀光協會慨捐消防警備車，並號召南投縣旅宿業者擴大舉辦回饋社會公益活動。（圖／南投縣政府提供）

▲清境觀光協會慨捐消防警備車，並號召南投縣旅宿業者擴大舉辦回饋社會公益活動。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德指出，這次獲邀參加的包括良顯堂社會福利基金會、台灣彩虹雙福協會、南投縣永山宮附設南投縣私立玄愛兒少關懷家園、南投縣社會福利工作協會、南投縣以琳社會福利關懷協會等5個社福單位所照顧的136位弱勢兒少，連同以工代賬（低收或中低收）民眾，個個露出歡喜笑容，希望藉此讓他們體驗本縣多處觀光景點及團體互動生活，促進身心健康發展、拓展見聞，並特別致贈參與弱勢學童精美禮品、歡喜快樂度過農曆新年。

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