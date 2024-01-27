南消五大隊春安大型賣場踏勘　要讓民眾平安好過年

▲台南市消防局第五大隊27日前往轄內家樂福新仁店，辦理春節期間消防安全設備檢查暨救災動線踏勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第五大隊為提升轄內公共場所消防安全，同時強化消防人員對於救災動線之瞭解，於27日前往轄內家樂福新仁店，辦理春節期間消防安全設備檢查暨救災動線踏勘。

農曆春節假期將至，返鄉及旅遊人潮逐漸增多，眾多電影院、商場及觀光地區將湧入大批的逛街購物人潮，且今年適逢台南建城400周年，市府也於年節期間辦理許多活動來吸引人潮。

家樂福新仁店除設有大型賣場、停車場、餐廳外還設有電影院供民眾觀影，為一大型綜合商場，商場內部隔間眾多、動線複雜，本次藉由辦理家樂福新仁店春節期間專案，進行商場內部消防安全設備檢查，同時由家樂福新仁店防火管理人，帶領消防人員進行動線的踏勘，除了增進場所內消防安全外，對於消防人員熟悉該場所的救災及疏散動線也有了更進一步的幫忙。

市長黃偉哲表示，今年是台南建城400年的大日子，隨著春節連續假期的到來，各地到台南的遊客眾多，相信在春節期間台南市各地的人潮一定非常壅擠，台南市政府非常重視所有民眾的公共安全，除了透過消防局平時落實消防安全設備檢查，在春節期間消防局更是不敢鬆懈來維護民眾的公共安全，讓來台南遊玩的民眾能玩得開心、買得放心。

消防局長李明峯呼籲逛街購物民眾，進入公共場所應注意場所避難逃生動線，留意緊急廣播內容，倘發生緊急狀況時切勿驚慌，務必配合廣播及工作人員引導，有秩序地進行疏散，慎防推擠踩踏造成受傷；另長假外出時，家中電器設備也要依照「五不一沒有」要點，以防範電器火災發生，包括：不要超過負載、插頭不用不插、不要捆綁電線、插頭不汙損、不要有可燃物，以及沒有安全標章不使用，同時呼籲業者應注意加強防火管理及做好消防安全整備工作，確保民眾在春節期間消費之安全。