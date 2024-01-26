陳玉珍協調金門春節返鄉機位　國軍答應2／7-14每日6航班助疏運





▲陳玉珍。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

金門國民黨立委陳玉珍為處理農曆新年台灣往返金門的機票需求，先行製作「春節班機意願調查表」讓鄉親填寫登記並進行統計、了解需求後，連續兩日與國防部、民航局等單位研商如何增加輸運返鄉機位。陳玉珍指出，會中達成，國防部2月7至14日每日支援兩架軍機、單向各3架次、共6航班來協助交通部疏運調度，2月8日、2月13日、2月14日等重點時間將再持續爭取增加航班。

2024總統大選投票當日，民航機無法疏運完自台灣返回金門投票的鄉親，民航局向國防部提出派C-130運輸機協助疏運，但國防部因戰備需求拒絕，最後不少沒有機位的返鄉投票民眾在松山機場抗議。

隨著農曆春節將屆，陳玉珍24日及25日找交通部、國防部、民航局、航港局、消保處、金門縣觀光處、立榮及華信航空代表等單位，共同研商如何增加今年春節疏運返鄉機位。經協調後獲致兩點共識，第一、國防部2月7至14日每日支援兩架軍機、單向各3架次、共6航班來協助交通部疏運調度。2月8日、2月13日、2月14日等重點時間將再持續爭取增加航班。軍機場至尚義機場之接駁事宜循往例由金門縣政府支援。第二、相關作業細節事項由民航局研議處理，1月29日再向陳玉珍說明。

陳玉珍說，每年遇到春節假期，許多在台灣各地工作經商的金門遊子，最重要的工作就是訂張機票，返鄉陪陪家人、父母，吃團圓飯過個好年。但今年春節疏運經開放第三波加班機訂位後，仍有許多鄉親向她反映，訂不到機位返鄉過年。

為此，陳玉珍先行製作「春節班機意願調查表」讓鄉親填寫登記並進行統計、了解需求後，再找齊協助春節疏運之相關行政單位共同開會，以協商出更多運量，讓鄉親返鄉之路能夠順利。

陳玉珍透露，往年她在台北及金門航空站現場協助處理候補旅客補位，都是視現場聯合補位系統人數過多時，再立即協請國防部啟動軍機協助疏運。但國防部有時也難以調派軍機協助，所以今年她特地先致電國防部長邱國正，表達希望國防部能夠協助金門春節疏運，邱也一口答應，表示會全力配合。

民航局表示，由於事前框定運量，商請國防部提前調派軍機支援，是過往執行春節疏運計畫的「創舉」，民航局亦需要釐清各項執行細節，才能讓整個計畫順利進行。因此，在連續兩天各單位通力協商討論下，終於獲致會議共識，民航局將儘速研議相關作業細節，1月29日再向立委說明，讓苦無機位可訂的金門鄉親，多一項搭乘軍機返鄉的選擇。

陳玉珍說，今年一方面春節假期短，導致鄉親往返台金的時間較為集中，二方面民航客機也已滿載，還可能面臨到長榮航空突發性罷工的影響，以致今年春節疏運更為緊張。她也希望透過此次提前框定運量，調度軍機加入春節疏運，而非等到當天才啟動軍機調派的方式能夠順利進行，作為以後固定增加春節疏運計畫之參考，讓金門鄉親都能順利回家過好年，享受團圓之樂。