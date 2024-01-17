黑橋牌年節PO文　引網友共鳴：從小吃到大的味道

圖、文／黑橋牌提供

農曆新年將至，家家戶戶開始採買年貨、張羅年菜，創立超過67年的肉品專家「黑橋牌」，是許多台灣人從小吃到大的熟悉味道，不管是肉鬆、肉乾，還是香腸，都是過年不能缺少的一味。近期黑橋牌在Facebook發布多款過年情境圖，引發網友熱烈討論，紛紛表示「過年就是要有黑橋牌」、「從小吃到大」、「吃著吃著就當爸了」今年春節更同步推出春節系列禮盒，多款組合滿足過年送禮需求！







▲黑橋牌粉絲專頁發佈系列新年情境圖，引發網友熱烈討論。

近日黑橋牌於社群發布新春情境圖，提前感受年節氣氛，搭配春節禮盒推薦，更勾起網友的兒時記憶：春節年夜飯的餐桌上，從小到大都少不了黑橋牌這一味，每一個似曾相似的情境，就是我們再熟悉不過的畫面。回奶奶家吃年夜飯，等不及開飯，桌上的香腸已被假裝路過廚房的家人偷吃得差不多。





▲黑橋牌香腸是許多人心目中年夜飯不可少的味道。

肉品專家「黑橋牌」，運用其專業職人工藝，集結了年貨、年禮及圍爐年菜，發展出各式各樣美味的豬肉製品熱銷年貨。「肝臘腸」華麗升級推出新品「黑豬臘腸」，以頂級台灣黑豬肉為素材的黑豬臘腸，以精釀紹興酒、經調十三香醃漬入味，再經過72小時熟成，「用時間推疊美味」，品嚐的到台灣原生肉品的極致美味。



年菜的部分則有經典名菜「黑豬肉獅子頭」，以手工揉捏摔打的台灣黑豬肉肉丸，搭配秘制醬汁、清甜大白菜細火慢燉，是不能錯過的美味佳餚。黑橋牌堅持繁複製作工序，持續工藝技術與創新研發，用心做出好產品，除了保留台灣原產的美食風格、傳承與發揚台灣的節慶習俗與飲食文化，更是民眾餐桌上的日常。





▲經過長72小時熟成的新品——黑豬臘腸。

全新年節禮盒「春漾禮盒」中有象徵年年高升的櫻花蝦貝蘿蔔糕和香腸蘿蔔糕，更有原味香腸、廣式鴛鴦腸、貴妃金橘、肉酥鹹蛋黃雙果等不同組合，把過年必備的年味通通收納，滿足您年節的每個時刻，送禮送到心坎裡。還有老饕行家指名以台灣黑豬系列廣受好評的「黑豬秘饌」禮盒，包含黑豬烏金肉燥醬、黑豬條子肉乾等多種商品。







▲黑橋牌春節推出各式禮盒，送禮自用兩相宜。

伴隨台灣人超過一甲子的「黑橋牌」，橫跨年代帶您坐上時光列車，春節創意行銷透過各種春節場景情境圖，引起民眾對黑橋牌新年單品的關注，熟悉的口味更讓網友產生共鳴「從小吃到大味道都沒變～」、「過年就是要吃香腸跟蘿蔔糕！」，同時加深品牌印象。迎接新春，黑橋牌也推出多種優惠，辦年貨不用上街人擠人，線上輕鬆點，黑橋牌幫您送到家，開心享受團聚時刻 !

從小吃到大的味道，就是黑橋牌：https://www.blackbridge.com.tw/products/page-1/526

門市逛逛：https://www.blackbridge.com.tw/location