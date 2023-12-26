花蓮習藝所培力長者和弱勢　夢想基地推出年節禮盒一起過好年

▲▼農曆春節前推出「璀璨迎福-習得年節禮盒」，邀請社會大眾幫助需要者一起過好年。（圖／芥菜種會提供）

記者王兆麟 ／花蓮報導

基督教芥菜種會位在花蓮北埔的習藝所，一年四季敞開大門，與社區居民分享綠地藍天，園區更是培力長者、經濟困難者，創造工作機會的助人場域，藉由參與生產與服務的過程，賺得應有的薪資和尊重。農曆春節前推出「璀璨迎福-習得年節禮盒」，芥菜種會邀請社會大眾支持自立自助、共生共好的理念，透過一份禮盒傳遞雙份祝福，幫助需要者一起過好年。



花蓮習藝所於今年8月，推出「夢想50+COFFEE」的類職場空間，擔任服務的「社區銀賓員」年齡都超過65歲，他們透過服務與經濟自主，走出家門與人群互動，提升自我價值感的同時，還能延緩老化，減低長照與失智的風險。園區內的烘焙教室生產年節禮盒，為社區需要者創造工作機會，例如長者、單親或經濟困難的家庭，學習後投入生產線，緩解生活壓力。





59歲的阿蓮，是芥菜種會扶助隔代教養認養童家庭的受助者。今年９月，加入習藝所烘焙教室，與一群年紀相仿的夥伴學會製作糕餅，在教養孫子的重擔之餘，生活也變得豐富起來。阿蓮姊說，許多煩惱，因為與人群互動而得到抒發，現在她不但學習烘培，也在「夢想50+COFFEE」幫忙挑咖啡豆，「保有學習的心，能讓自己活得快樂又健康。」



習藝所延續早期為原住民族開辦免費護理班、保母班等技職教育，今年重啟原住民50+熟齡專技培力，開辦傳統藤編技藝、熟齡婦女傳統織布的課程，除了設計文創小物，也希望結合織布與藤編工藝，以創新的思維進行市場開發，為有經濟需要的原住民帶來收入。園區內興建中的「柴燒戶外廚房工作坊」，未來更是連結土地、人、飲食、文化的交流平台，技術培力、弱勢者就業機會的實踐之處。

▲59歲的阿蓮（中）加入習藝所烘焙教室，與夥伴學會製作糕餅，生活也變得豐富起來。



基督教芥菜種會執行長李肇家表示，習藝所提供了工作機會，創造長者第三人生，是助人的場域，也是實踐夢想的基地；展望2024年，盼能提供一萬人次的工作機會，習藝所的模式也將複製到全台，希望倡議更多企業參與其中，讓共生共好的生活方式，助人的力量永續循環。「很多被感動的臉，是無法複製的，當長者有了笑容和成就感，家庭被照顧、被恢復就能發揮正面影響力，兒少在正向氣氛中成長，在友善的循環下，我們社會的韌性就增強了！」

▲夢想50+COFFEE從挑選咖啡豆，到煮咖啡一手包辦，打造長者第三人生的夢想基地。



農曆年節即將到來，習藝所也藉著「習得年節禮盒」，邀請社會大眾一起建立社區共生的助人網絡，響應公益行動，以助人方式傳遞愛。

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