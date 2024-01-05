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搶年節商機！黑沃聯手霧峰林家推精品咖啡禮盒　85℃麻將蛋糕超吸睛

▲搶年節商機！黑沃聯手霧峰林家推精品咖啡禮盒　85℃麻將蛋糕超吸睛。（圖／記者游瓊華攝）

▲知名咖啡品牌黑沃聯手霧峰百年林家推咖啡禮盒，以林家宮保第園區百年古蹟大花廳為意象，結合傳統國劇戲曲元素。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

搶攻年節商機，台中在地品牌代表之一的黑沃咖啡，春節前夕與霧峰百年品牌林家宮保第園區聯手，共同推出醉香百年風華醉貴妃咖啡禮盒，以林家宮保第園區百年古蹟大花廳為意象，結合傳統國劇戲曲元素，以醉貴妃與牡丹亭的概念設計，將精品咖啡表現出花香與酒香的完美結合。

目前在全球擁有超過百家門市的黑沃咖啡，日前剛滿7周年，且版圖也拓展至馬來西亞和汶萊海外市場。黑沃咖啡執行長林佩霓表示，禮盒內含琉璃沖泡壺一個，搭配來自非洲衣索比亞及肯亞產區的嚴選精品咖啡豆，包括醉貴妃、牡丹亭浸泡咖啡包等2款，共計8包。以「一壺靜泡咖啡，醉香百年風華」為主題，讓人感受這場極致品味的視覺、嗅覺和味覺盛宴。

▲搶年節商機！黑沃聯手霧峰林家推精品咖啡禮盒　85℃麻將蛋糕超吸睛。（圖／記者游瓊華攝）

▲去年賣超過上萬條的85℃麻將蛋糕，今年也強勢回歸。（圖／記者游瓊華攝）

連鎖咖啡品牌85℃去年推出的麻將蛋糕「GOLDEN一路發」，因設計應景加上名稱討喜，去年狂賣破萬條，今年也再度回歸，新品還包括洋風的堅果塔與布列塔尼派、鹽之花卡雷多等選項，以及夏威夷海鹽牛奶糖等品項，共推出11款190元起的應景伴手禮，讓民眾走春展新意。

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