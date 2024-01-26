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彰化塭仔漁港尾牙有喜事！　新船入海「擲吉」豪拋上噸麻糬、糖果

記者唐詠絮／彰化報導

彰化線西鄉塭仔漁港，1月初歷經火燒船事件，今天迎來好消息，撈捕烏魚冠軍黃姓父子，購置一艘造價3千2百萬的新船「泓泉168號」，今天一早自南方澳啟程回到漁港，現場擠進滿滿的圍觀人潮，典禮特別安排「擲吉」儀式，業者鳴炮準備1公噸的麻糬糖果跟包子餅乾，從船上丟下讓民眾接福沾喜氣。

▲新船泓泉168號入海舉辦擲吉祈福活動。（圖／議員賴清美提供）

▲新船泓泉168號入海舉辦擲吉祈福活動。（圖／議員賴清美提供，以下同）

▲新船泓泉168號入海舉辦擲吉祈福活動。（圖／議員賴清美提供）

今天「泓泉168號」入港，天氣放晴，又適逢尾牙，堪稱是地方的喜事，鄉民們一掃月初火燒船陰霾，臉上全掛滿笑容，帶著空箱子準備迎接這難得的福氣。

黃姓業者說，這艘船造價3200萬，今天海象平穩，一早「泓泉168號」從南方澳出發返回塭仔漁港，船上掛滿黃色布條及旗幟，漁民好友得知後，也出海迎接它入港，新船下水，準備1公噸的麻糬、糖果跟包子、餅乾，及象徵吉利的橘子，用傳統「擲吉」祈福儀式，也希望大家一起都來大賺錢。

▲新船泓泉168號入海舉辦擲吉祈福活動。（圖／民眾提供）

▲擲吉祈福活動民眾撿到滿滿一大筐。（圖／民眾提供）

現場有來自南部的民眾一大早就到漁港等候，也有鄉民帶著小孩到場觀看這難得的畫面，大夥站在漁港邊接福，「滿滿的一大筐，掉到地上的都撿不完了」，笑得合不攏嘴的說，拿回家後再分送給左鄰右舍，一起分享這份喜氣。

「泓泉168號」是塭仔漁港的首艘配合漁會鼓勵漁民綠能轉型的船隻，內部可容納31人，船舶設計相關的漁船設計都有增加，未來除了可捕魚外，將可做為觀光船使用。

▲新船泓泉168號入海舉辦擲吉祈福活動。（圖／民眾提供）

▲象徵吉利的橘子。（圖／民眾提供）

▲新船泓泉168號入海舉辦擲吉祈福活動。（圖／民眾提供）

▲漁船出海迎新船入港。

▼漁港擠滿人潮觀看新船入港。（圖／議員賴清美提供）

▲新船泓泉168號入海舉辦擲吉祈福活動。（圖／議員賴清美提供）

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