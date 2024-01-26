「新冠開始大流行了」　門診急診一堆！網驚：這幾天狂咳　

▲若喉嚨出現不適症況，小心可能確診了。（示意圖／記者趙于婷攝）



網搜小組／劉維榛報導

最近是尾牙聚餐旺季，胸腔科醫師蘇一峰提醒，新冠肺炎又要開始大流行了，門診急診住院一堆確診者，呼籲大家要注意健康狀況。消息曝光後，不少網友怕爆，「這幾天我在咳嗽，完蛋，我不知道是流感還是新冠！」

蘇一峰醫師今（26）日在粉專發文直呼，最近新冠肺炎又開始大流行了，門診急診住院一大堆，提醒民眾自己要小心。文末，蘇一峰也強調，新冠肺炎感染後容易肺纖維化，痊癒後記得到醫院照X光檢查，肺纖維化黃金治療時間及早治療效果才好。

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文章曝光後，底下網友紛紛，「這波寒流一堆人都感冒了」、「這幾天我在咳嗽，完蛋，我不知道是流感還是新冠」、「一早就看到診所外面一堆人排隊」、「我前幾天才跑去接種Novavax XBB.1.5的新冠疫苗，希望可以預防新冠」。

依據疾管署疫情監測資料顯示，北市近2週（1/7至1/20）新冠確定病例（併發症）有162例，較前2週（12/24至1/6）的125例明顯增加，顯見國內新冠疫情呈上升趨勢且處流行期。

由於近日是年終尾牙、農曆春節及校園寒假開始，民眾聚餐、聚會、出國旅遊頻繁，同時增加感染呼吸道傳染病的風險，而接種疫苗後約2週方產生保護力，因此建議符合接種資格的民眾要儘速接種。

北市衛生局疾管科科長張惠美表指出，施打疫苗能有效降低重症及死亡風險，莫德納XBB疫苗適用於6個月以上，Novavax適合12歲以上接種，兩種廠牌對於近期流行新冠病毒株均有效。