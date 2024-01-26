今尾牙必拜土地公！ 民俗專家曝「吃這2樣食物」爽發大財

▲今（26日）是農曆十二月十六日「尾牙」。示意圖，圖中當事人與本文無關。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

今（26）日是農曆十二月十六日「尾牙」，傳統民俗上年度最後一次祭拜土地公之日，風水命理師謝沅瑾透露，作牙時一般會吃「刈包」與「潤餅」，象徵發財的意涵。

謝沅瑾在粉專《謝沅瑾命理／民俗文化研究中心》表示，農曆十二月十六日是「尾牙」，早期市場採「雙方互相交易」的方式，因此稱作「互市」（市為交易之意），後來因為古文字誤寫的關係變成「牙市」，也因此生意人祭拜土地公的「互祭」，後來也就同樣誤稱為「牙祭」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝沅瑾指出，農曆二月初二稱作「頭牙」，而十二月十六日便是大家所熟知的「尾牙」了，民間各大小企業公司行號，多半會在尾牙這天宴請員工聚餐，並舉辦抽獎，犒賞員工一整年的辛勞。

謝沅瑾提到，作牙時一般會吃「刈包」與「潤餅」，刈包類似饅頭剖開的形狀，刈包中間會放滷肉片、糖粉、花生粉、酸菜、香菜等餡料，看上去就像一個皮包裝滿錢財的樣子，因此便象徵發財。

至於潤餅，則是由糯米磨成粉，揉勻成薄皮狀，裡面包紅蘿蔔絲、豆芽菜、筍絲、虎苔、花生粉，甚至肉絲或肉片等所製成的食物，由於潤餅形似捲成一捲的古代銀票，因此便隱含有「發財富潤」之意。

延伸閱讀

▸ 除夕到初四「8人份年菜」…婆婆「只給2千」：不夠妳貼一下 人妻臉秒垮

▸ 王志安《夜夜秀》被炎上 認了「命懸一線」頂不住：誰幫聯繫習近平

▸ 大方認愛新男友！阿本首度曝光背後原因：「全是因為她」