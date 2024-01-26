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社會 社會焦點 保障人權

阿光又是你！新北男偷機車找友喝酒　警攔查稱「借用」馬上還

記者陸運陞／新北報導

阿光又是你！新北市鶯歌區一名綽號「阿光」的55歲林姓男子，日前在鶯歌地區偷取民眾機車，準備前往三峽找朋友喝酒，途中遇上警方執行臨檢，警員一眼認出他，上前詢問「阿光，車怎麼來的？」林男謊稱向友人所借，但經查詢確認為失車，將其帶回偵辦，林男則稱：「我借一下就會還啦！」

▲林男騎贓車遇到臨檢，向警方謊稱向朋友所借。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲林男騎贓車遇到臨檢，向警方謊稱向朋友所借。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，林男在三鶯地區時常偷取機車，早被警方列為治安重點對象，但林男偷車並非變賣換現，都僅做為代步使用，騎完還會放回原處，讓被害民眾渾然不知，經調查，其中一輛機車，遭林男偷騎了5次，甚至去附近買個鹹酥雞，林男都懶得走路，直接偷騎他人機車。

▲林男騎贓車遇到臨檢，向警方謊稱向朋友所借。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲林男之前出門買鹹酥雞，就偷騎過該輛機車。（圖／記者陸運陞翻攝）

上週五（19日）晚間，林男與朋友相約喝酒，就從鶯歌行政路上偷取一輛機車，才騎10分鐘，在三峽復興路上遇到警方臨檢，還故作鎮定接受警方盤查，但現場警員一眼就認出林男，立即查詢車輛來源，雖然林男不斷辯稱是向朋友所借，最後經查詢，確實為失竊車輛，警方立即將林男帶回偵辦。

林男向警方坦承，因為沒錢買車，又懶得走路或坐公車，才會每次出門都在路邊找較為老舊的機車「借」用，或是習慣將鑰匙放在前置物箱、菜籃，都會是他下手目標；並且每次騎走1至2小時就會歸還，避免被害人發現報警。訊後，警方依竊盜罪將林男移送新北地檢署偵辦。

▲林男騎贓車遇到臨檢，向警方謊稱向朋友所借。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲林男用他牌鑰匙插入，強行破壞鎖頭竊取。（圖／記者陸運陞翻攝）

三峽分局呼籲，機車鑰匙千萬不要藏在車上，停車處也最好選擇有監視器拍照的地方，如果發現車輛停放位置不同，務必查看汽油是否減少或是機車曾遭竊盜，另外如果車鑰匙弄丟，也不要用其他鑰匙去試轉，如此只會把鑰匙孔弄鬆，方便偷車賊下手，只有多加謹慎小心，才能避免愛車遭竊。

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