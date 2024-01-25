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流感及新冠肺炎無休假！花蓮慈院開設春節門診　急診全天無休

▲花蓮慈院春節上午假日門診，兒科有兒童急重症科主任裘品筠，為幼兒看診。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院春節上午假日門診，兒科有兒童急重症科主任裘品筠，為幼兒看診。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

春節連續假期將至，花蓮慈濟醫院延續往年門診服務，自2月9日(除夕)起到12日（年初三）開設上午假日門診，兒科、內科、外科及呼吸道傳染病疫情特別門診服務；此外，春節期間急診提供24小時醫療服務。各醫療科門診將在2月13日（年初四）恢復正常門診。

▲花蓮慈院春節上午假日門診，兒科有兒童急重症科主任裘品筠，為幼兒看診。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

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春節上午假日門診，外科有泌尿部泌尿腫瘤科主任江元宏看診。

每年春節連續假期，返鄉遊子及各地遊客來到花蓮，花蓮慈院團隊不僅是守護東部地區民眾健康的好厝邊，今年春節假期也延續往年門診服務方式，設立兒科、內科、外科醫師提供上午門診服務。另外，配合春節假期，若有慢性病人回診日期或持有的慢性病連續處方箋且給藥用盡日，落在春節期間(2月8日至2月14日)之間，1月29日起可提前回診、領藥，避免中斷用藥，安心過好年。

▲花蓮慈院春節上午假日門診，兒科有兒童急重症科主任裘品筠，為幼兒看診。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）　

花蓮慈院春節門診時間表。

今年年假7天，流感及新冠肺炎（COVID-19）疫情無休假，花蓮慈院醫療團隊除祝福民眾在春節假期平安如意，也提醒民眾春節連續假期要保持良好的飲食衛生習慣、做好防疫措施，正向防疫，疾病不上身；同時注意天氣變化，做好保暖措施，以遠離疾病。各醫療科門診將在2月14日（年初四）恢復正常服務。

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