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20多歲男染流感亡！發燒2天失去意識呼吸　住院搶救4周仍不治

▲▼疾管署防疫醫師林詠青說明防寒衛教。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青說明防寒衛教。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情將於下周進入高峰，上周國內新增30例流感併發重症個案，其中最年輕僅有20多歲，出現症狀後發燒2天在家中失去意識，無呼吸脈搏，緊急送醫搶救恢復生命徵象，但是已經有雙側肺炎、確認感染A流，收治加護病房，而且住院期間意識沒有恢復，有缺氧性腦病變，住院4周仍不幸過世，死因為流感併發肺炎。

疾管署說明，上周（1/16-1/22）新增30例流感併發重症（5例A型H1N1、22例A型H3N2、3例B型），年齡介於未滿10歲至80多歲，其中20例未接種流感疫苗；另新增5例死亡（4例A型H3N2、1例A型未分型），年齡介於20多歲至80多歲，其中3例未接種流感疫苗。

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疾管署防疫醫師林詠青表示，最年輕個案為北部20多歲男性，有癲癇病史，沒有接種流感疫苗。根據其病歷，偶爾有咳嗽流鼻水喉嚨痛症狀，去年12月下旬有症狀數天，發燒2天後在家裡失去意識，沒有呼吸脈搏，送醫急救後恢復生命徵象。

但就醫後胸部電腦斷層顯示有雙側肺炎，檢驗確認感染A流，開立抗生素、流感抗病毒藥物治療，入院後有癲癇症狀，開癲癇藥物轉加護病房，住院期間意識情況一直沒有恢復，研判缺氧性腦病變，肺炎、呼吸衰竭持續，住院4周過世，主要死因是流感併發肺炎。

本流感季自去（2023）年10/1起截至今年1/22累計365例流感併發重症，年齡層以65歲以上長者為多（占59%），86%未接種流感疫苗；其中死亡55例，89%未接種流感疫苗。近期流感併發重症通報數增加，呼籲民眾提高警覺，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

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