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2016霸王寒流急診癱瘓！醫揭2徵兆「惡夢恐重演」：不一定撐得過

▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲2016年霸王寒流後流感疫情大爆發，急診滿是就醫人潮。（示意圖／免費圖庫Pixabay，下同）

記者閔文昱／綜合報導

入冬以來最強寒流發威，全台已經連續兩天「凍番薯」，讓各醫院急診繃緊神經嚴陣以待，台大醫院更指出，一早就出現近百人排隊等住院，醫療量能備受考驗。對此，兒童急診科醫師謝宗學回想起，2016年的霸王寒流也出現類似低溫，也同樣在春節假期前發生流感疫情升溫，最後疫情大爆發造成急診近幾癱瘓，讓他不禁擔憂惡夢再次重演。

謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文指出，近日台中出現6.5度低溫，讓他回想起2016 年初的霸王寒流也有類似的低溫，而當年的春節假期的兒童急診，「是過去十幾年中令我印象最深刻的惡夢。」

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謝宗學表示，2016年與今年有諸多相似之處，同樣在春節假期前發生流感疫情升溫，同樣在春節假期前有霸王級寒流，而在2016年春節假期間，醫療最匱乏的時期加上南北人流匯集群聚現象，導致流感疫情大爆發，急診近幾癱瘓。

▲桃園市蔡姓男子去年12月不滿老爸沒照顧好媽媽，導致生病住加護病房，在病房內兩度毆打成傷挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

謝宗學分享2016 年惡夢的場景，他初一晚上接班時，電腦螢幕上竟出現超過 100 人未看診，輕症候診時間超過 6 小時，整個小兒急診室塞滿病童和家屬，所有可以擺床的空間都躺滿病童，醫師、護理師被恐怖病人潮淹沒，只能竭盡所能先處理較嚴重患者，其他輕症患者只能無盡的等待，「候診時間過久的抱怨層出不窮，然而，當年不管是醫師或護理師完全無暇理會情緒化抱怨，只能埋頭努力處理無窮無盡的工作。」

至於今年春節假期是否會重演 2016 年的惡夢？謝宗學坦言「不知道」，但他們動員所有可以支援的人員、犧牲許多醫護人員的假期，預先安排比平時春節假期較多的人力應付今年春節假期，不管 2016 年的惡夢會不會重演，「我們先準備了。」

不過，謝宗學也強調，醫療資源有限，若真的發生流感超大疫情爆發，不一定可以撐得過去，因此提醒還沒有接種流感疫苗的民眾，一定要去接種流感疫苗，符合公費身分的人接種公費流感疫苗，不符合公費身分的人接種自費流感疫苗，「接種流感疫苗發揮效果的時間大約兩週，現在接種還來得及！希望大家都能平安、健康、開心度過春節假期與家人團聚的時光！」

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