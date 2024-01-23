類流感疫情高原期！上周就醫達12.7萬人　春節將開設特別門診

▲疾管署發言人羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情處於高原期！疾病管制署今（23）日公布上周類流感就診達12.7萬人，為近10年同期次高，呼吸道病原分離以腺病毒、流感病毒為多。疾管署表示，因為兼顧農曆春節期間呼吸道傳染病病人（尤其是兒童）就醫需求及急重症醫療品質，獎勵急救責任醫院於初一至初三（2/10-2/12）醫療機構開診率低、呼吸道傳染病急診就診人次高峰期間，每日開設至少2診呼吸道傳染病特別門診（含兒科特別門診）。

疾病管制署今（23）日表示，近日國內寒流來襲氣溫遽降，民眾應留意呼吸道疾病的威脅，今（2024）年第3周（1/14-1/20）門急診類流感就診人次為127,638人次，疫情處高原期，且為近十年同期次高；近四周合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒（39.0%）及流感病毒（38.7%）為多，其次為副流感病毒（8.6%），另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等持續於社區活動，社區流行流感病毒以A型H3N2為主。

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截至1/22，國內公費流感疫苗已接種644萬餘劑，其中65歲以上長者（含機構對象）共221.7萬人已接種，接種率52.9%，尚未達目標值（55.0%）。目前全國公費流感疫苗剩餘13萬餘劑，請符合條件民眾把握機會儘速接種，以獲得足夠保護力。

疾管署說明，上周（1/16-1/22）新增30例流感併發重症（5例A型H1N1、22例A型H3N2、3例B型），年齡介於未滿10歲至80多歲，其中20例未接種流感疫苗；另新增5例死亡（4例A型H3N2、1例A型未分型），年齡介於20多歲至80多歲，其中3例未接種流感疫苗。本流感季自去（2023）年10/1起截至今年1/22累計365例流感併發重症，年齡層以65歲以上長者為多（占59%），86%未接種流感疫苗；其中死亡55例，89%未接種流感疫苗。近期流感併發重症通報數增加，呼籲民眾提高警覺，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

疾管署表示，因為兼顧農曆春節期間呼吸道傳染病病人（尤其是兒童）就醫需求及急重症醫療品質，獎勵急救責任醫院於初一至初三（2/10-2/12）醫療機構開診率低、呼吸道傳染病急診就診人次高峰期間，每日開設至少2診呼吸道傳染病特別門診（含兒科特別門診），非兒科每診次獎勵1萬元，兒科每診次獎勵1.5萬元，以分流病人、保全急診量能並防止交叉感染。各縣市衛生局將於1/29前回報配合開設呼吸道傳染病特別門診醫院家數，並公布相關就醫資訊於衛生局外網。

疾管署呼籲，寒假即將開始，近期流感疫情上升且併發重症通報數增加，提醒家長預防小朋友呼吸道感染注意事項（口罩、洗手、疫苗、警示徵兆），並請符合公費流感疫苗接種資格民眾儘早接種、務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，另請提高警覺如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。