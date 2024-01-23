　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

類流感疫情高原期！上周就醫達12.7萬人　春節將開設特別門診

▲▼疾管署發言人羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情處於高原期！疾病管制署今（23）日公布上周類流感就診達12.7萬人，為近10年同期次高，呼吸道病原分離以腺病毒、流感病毒為多。疾管署表示，因為兼顧農曆春節期間呼吸道傳染病病人（尤其是兒童）就醫需求及急重症醫療品質，獎勵急救責任醫院於初一至初三（2/10-2/12）醫療機構開診率低、呼吸道傳染病急診就診人次高峰期間，每日開設至少2診呼吸道傳染病特別門診（含兒科特別門診）。

疾病管制署今（23）日表示，近日國內寒流來襲氣溫遽降，民眾應留意呼吸道疾病的威脅，今（2024）年第3周（1/14-1/20）門急診類流感就診人次為127,638人次，疫情處高原期，且為近十年同期次高；近四周合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒（39.0%）及流感病毒（38.7%）為多，其次為副流感病毒（8.6%），另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等持續於社區活動，社區流行流感病毒以A型H3N2為主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

截至1/22，國內公費流感疫苗已接種644萬餘劑，其中65歲以上長者（含機構對象）共221.7萬人已接種，接種率52.9%，尚未達目標值（55.0%）。目前全國公費流感疫苗剩餘13萬餘劑，請符合條件民眾把握機會儘速接種，以獲得足夠保護力。

疾管署說明，上周（1/16-1/22）新增30例流感併發重症（5例A型H1N1、22例A型H3N2、3例B型），年齡介於未滿10歲至80多歲，其中20例未接種流感疫苗；另新增5例死亡（4例A型H3N2、1例A型未分型），年齡介於20多歲至80多歲，其中3例未接種流感疫苗。本流感季自去（2023）年10/1起截至今年1/22累計365例流感併發重症，年齡層以65歲以上長者為多（占59%），86%未接種流感疫苗；其中死亡55例，89%未接種流感疫苗。近期流感併發重症通報數增加，呼籲民眾提高警覺，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

疾管署表示，因為兼顧農曆春節期間呼吸道傳染病病人（尤其是兒童）就醫需求及急重症醫療品質，獎勵急救責任醫院於初一至初三（2/10-2/12）醫療機構開診率低、呼吸道傳染病急診就診人次高峰期間，每日開設至少2診呼吸道傳染病特別門診（含兒科特別門診），非兒科每診次獎勵1萬元，兒科每診次獎勵1.5萬元，以分流病人、保全急診量能並防止交叉感染。各縣市衛生局將於1/29前回報配合開設呼吸道傳染病特別門診醫院家數，並公布相關就醫資訊於衛生局外網。

疾管署呼籲，寒假即將開始，近期流感疫情上升且併發重症通報數增加，提醒家長預防小朋友呼吸道感染注意事項（口罩、洗手、疫苗、警示徵兆），並請符合公費流感疫苗接種資格民眾儘早接種、務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，另請提高警覺如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。

ET快訊
快訊／20多歲男發燒2天昏倒　送醫不治
快訊／NCC主委陳耀祥宣布不續任
賴薇如「白紗捧花」現身戶政事務所！　帥尪正面曝光
選完10天還在吵作票！　中選會提告：可惡至極
超哥妹妹是博士！　網熱議：同環境造就2個極端
1歲半女童「午睡叫不醒」　送醫不治
Riot宣布裁員！　530名員工走人
獨／台北女遭挖眼+刀砍！法官認「不算殺人」　檢2理由上訴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

20多歲男染流感亡！發燒2天失去意識呼吸　住院搶救4周仍不治

沒染新冠「天選之人」剩1成！血清監視結果曝：17到24歲陽性率最高

女友喊「Toyz白目活該被打」　他下秒果斷分手！網揪1點不挺

尾牙抽中1萬5！她苦惱「該請客什麼？」...網搖頭：根本陋習

寒流南下桃園釀1死　衛生局籲：三高及心血管疾病患者注意保暖

超哥曾揭「家人超狂背景」妹妹是博士！網熱議：同環境造就2個極端

NCC連吞15敗！　中天「逆轉勝」判撤罰

類流感疫情高原期！上周就醫達12.7萬人　春節將開設特別門診

男碩士生太平山冰天雪地「脫了」　追雪成功與同學拍難忘畢業照

不斷更新／新北三峽、烏來都下雪了！　全台雪線一次看

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

李棟旭心疼姪女受難...自打8巴掌　《殺人者的購物中心》開播就有爆點

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

超哥遭小S嗆「牛排看起來很硬」　當下反應被拍..網虧：差點被打XD

20多歲男染流感亡！發燒2天失去意識呼吸　住院搶救4周仍不治

沒染新冠「天選之人」剩1成！血清監視結果曝：17到24歲陽性率最高

女友喊「Toyz白目活該被打」　他下秒果斷分手！網揪1點不挺

尾牙抽中1萬5！她苦惱「該請客什麼？」...網搖頭：根本陋習

寒流南下桃園釀1死　衛生局籲：三高及心血管疾病患者注意保暖

超哥曾揭「家人超狂背景」妹妹是博士！網熱議：同環境造就2個極端

NCC連吞15敗！　中天「逆轉勝」判撤罰

類流感疫情高原期！上周就醫達12.7萬人　春節將開設特別門診

男碩士生太平山冰天雪地「脫了」　追雪成功與同學拍難忘畢業照

不斷更新／新北三峽、烏來都下雪了！　全台雪線一次看

鑽石掉馬桶！台中男急叩清潔隊　「黃金任務」狂抽水肥終尋回

男子靠「2招」逃繳停車費！一個月欠6622元　警方：竊盜罪拘留

中國經濟三駕馬車拉不動　2024考題為恢復信心

說好一起讀？「橘毛小書僮」閉眼睡到翻肚　媽笑：壓力太大嗎

20多歲男染流感亡！發燒2天失去意識呼吸　住院搶救4周仍不治

沒染新冠「天選之人」剩1成！血清監視結果曝：17到24歲陽性率最高

寒流來襲 竹市動物園啟動抗寒保暖機制

大滿貫賽12連勝　高芙3盤力退柯絲堤雅克晉級澳網4強

女友喊「Toyz白目活該被打」　他下秒果斷分手！網揪1點不挺

賴清德今宴請「落選者們」　他直播萬里老家：來到傳說中的賴皮寮

8歲萌娃駕駛「飄移車」！　奶音喊：速度快姿勢也要帥

生活熱門新聞

快訊／陽明山「雪越下越大」　民眾嗨翻打雪仗、堆雪人

館長開箱超派丼飯！疑把橡皮筋吞下肚頻讚好吃

快訊／三峽農場降瑞雪！上山車潮湧現

不斷更新／新北三峽、烏來都下雪了！　全台雪線一次看

烏來也下雪了！「967高地」美景曝光

快訊／追雪地點+1！台中山區清晨6點下雪了

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」

快訊／陽明山「雨夾雪」　太平山、拉拉山、馬祖凌晨下雪了

快訊／新竹尖石下雪！　店家傻眼：水源結冰無水可用

快訊／陽明山下雪！　高三生集體脫了：肌肉大嗎？

館長重看影片3次「那是蘿蔔絲，不是橡皮筋」

快訊／陽明山下雪！人潮越來越多　國家公園緊急發聲

冷爆！這次比「2016霸王寒流」更猛？　專家解答了

即／準備看下雪美景！陽明山深夜爆人潮

更多熱門

相關新聞

XBB疫苗打氣旺！單周接種18.1萬人創新高　Novavax今再配送16.5萬劑

XBB疫苗打氣旺！單周接種18.1萬人創新高　Novavax今再配送16.5萬劑

XBB疫苗打氣竄升！疾病管制署最新統計，上周XBB疫苗接種18.1萬人，另1/19單日接種3.6萬人次，雙雙創下XBB疫苗開打以來新高紀錄。日前因為溫度保存異常而延遲供應的Novavax的XBB疫苗，經過檢驗封緘程序，今天起將再配送約16.5萬劑，預期先前暫停的疫苗接種預約可以恢復。

疫情、俄烏戰爭入題！學測社會重圖表判讀　試考生評：難度中等

疫情、俄烏戰爭入題！學測社會重圖表判讀　試考生評：難度中等

好多人生病！新冠明顯增多　3不舒服症狀曝

好多人生病！新冠明顯增多　3不舒服症狀曝

猴痘2／1起改名「M痘」！疾管署修正傳染病分類

猴痘2／1起改名「M痘」！疾管署修正傳染病分類

疫情延燒！桃園衛生局籲儘速接種XBB疫苗

疫情延燒！桃園衛生局籲儘速接種XBB疫苗

關鍵字：

流感疾管署國內疫情新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

快訊／陽明山「雪越下越大」　民眾嗨翻打雪仗、堆雪人

館長開箱超派丼飯！疑把橡皮筋吞下肚頻讚好吃

浩子無故請假《新時代》5個月爆退出！公司證實罹病

快訊／三峽農場降瑞雪！上山車潮湧現

不斷更新／新北三峽、烏來都下雪了！　全台雪線一次看

一家5口陳屍住處　手頭拮据3幼子仍讀私校

烏來也下雪了！「967高地」美景曝光

快訊／追雪地點+1！台中山區清晨6點下雪了

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」

快訊／陽明山「雨夾雪」　太平山、拉拉山、馬祖凌晨下雪了

「樂天女孩」熊霓爆熱戀徐薇台大學霸兒

即／被暴打後首發聲！Toyz還原事件始末

明杰「路邊抓胸女友」肉貼調情！她上衣滑落險走光

台中弟弟持球棒猛砸哥哥送醫不治

更多

最夯影音

更多
「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！
陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面