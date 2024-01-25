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新蛋黃區大型音樂餐廳進駐　嘉義市湖仔內夜經濟亮點再+1

▲▼ 嘉義市夜經濟再添新亮點 碳所音樂餐廳盛大開幕黃敏惠市長出席剪綵 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市夜經濟再添新亮點，碳所音樂餐廳盛大開幕黃敏惠市長出席剪綵。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市湖子內路全新音樂餐廳、碳所音樂餐廳昨(24)日盛大開幕，市長黃敏惠受邀出席剪綵，期待一座融合設計、美食與音樂的休閒新指標，重新定義嘉義市的休閒餐飲空間，相信將為嘉義市帶來更多元、獨特的用餐新體驗。

▲▼ 嘉義市夜經濟再添新亮點 碳所音樂餐廳盛大開幕黃敏惠市長出席剪綵 。（圖／嘉義市政府提供）

▲業者提供新鮮食材及異國料理 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠與碳所音樂餐廳董事長帥雲輝、執行長徐昀鼎等多位貴賓共同開箱，並在欣賞月光的同時也享受Live樂團帶來的音樂饗宴，氣氛歡喜熱鬧，也期勉業者能一起為嘉義市的工商發展攜手努力，打造湖子內區的休閒夜經濟。

▲▼ 嘉義市夜經濟再添新亮點 碳所音樂餐廳盛大開幕黃敏惠市長出席剪綵 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，非常開心能看到全新型態的餐廳在嘉義市開幕，不僅代表業者正不斷轉型突破，更為嘉義市民有愈來愈多消費選擇而感到開心與期待。

碳所音樂餐廳提供各式異國餐點，從經典的燒烤、台式、美式料理到特色現撈海鮮一應俱全，大大滿足饕客的味蕾渴望，碳所的用餐體驗更像一場衝擊五感的盛會，現場Live樂團演奏輪番上陣，伴隨著半開放式的空間設計，為用餐時刻增添不間斷的愉悅氛圍。

▲▼ 嘉義市夜經濟再添新亮點 碳所音樂餐廳盛大開幕黃敏惠市長出席剪綵 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，猶記得2021年台灣設計展閉幕時，曾說過「這並非設計力導入城市的結束，而是讓城市再次升級的重要起點」，非常開心能看到全新型態的餐廳在嘉義市開幕，發揮設計的能量不斷轉型突破，以「對美的偏執」讓全新型態的餐廳在嘉義市開幕，不僅代表業者正不斷轉型突破，更為嘉義市民有愈來愈多消費選擇而感到開心與期待。

▲▼ 嘉義市夜經濟再添新亮點 碳所音樂餐廳盛大開幕黃敏惠市長出席剪綵 。（圖／嘉義市政府提供）

帥雲輝表示， 碳所音樂餐廳外型以「太極」概念化作建築設計，內部巧思更能從空間上一覽無遺，半開放式的圓形建物設計，巧妙演繹著海水與時空流動的寓意，讓用餐的環境不僅僅只是用餐，還能藉由光影設計與互動式投影裝置，讓餐廳的層次與靈動再添一筆獨樹一格的想像。

▲▼ 嘉義市夜經濟再添新亮點 碳所音樂餐廳盛大開幕黃敏惠市長出席剪綵 。（圖／嘉義市政府提供）

徐昀鼎表示，這座餐廳的設計就是為了讓你能在每個時刻、每個角度都有一片獨到的風景，傍晚時的日落；夜深時刻的天空；相信每個人都能在這邊找到最舒適的閱聽角落。

 
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