柯文哲4方案決定立院龍頭　郭正亮預測：韓國瑜可能會去找柯

記者黃翊婷／綜合報導

立法院正副院長之爭，國民黨推出韓江配，民進黨推出游昌配，而民眾黨8席立委的動向則成為關鍵。前立委郭正亮推測，民眾黨主席柯文哲應該最不想要綠白合，柯心中的最優先順序不是投給自己，就是一藍一綠，但也不排除韓國瑜會在最後幾天去拜訪柯，「我是覺得，現在最大的變數是柯文哲。」

▲郭正亮透露，柯文哲（左）和韓國瑜（右）交情不錯。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

民眾黨團向藍綠拋出國會改革4承諾，韓國瑜24日上午透過臉書表達「樂於支持」其主張，因而引發外界揣測，柯文哲是否已經決定挺韓。對此，柯文哲辦公室發言人陳智菡回應，毫無所悉也尚未定案。

而郭正亮24日在政論節目《綠也掀桌》中提到，柯文哲到現在還沒有宣布決策結果，是因為在糾結不同政黨利益的計算，到底是要投給自己還是一藍一綠的利益比較大，但國民黨絕不可能接受一藍一綠，如果柯真的要這樣做，國民黨就會讓結果翻盤變成一綠一白，「一綠一白不是柯文哲要的」。

郭正亮表示，一綠一白是柯文哲最不想要的，他覺得柯文哲心中的優先順序，第一名還不明確，不過，投給自己和一藍一綠是排在前兩名，接下來是藍白合，再往下才是綠白合；當然，也不能排除韓國瑜會在最後幾天去拜訪柯文哲，這可能會構成變數，韓、柯原本交情就不錯，就看韓要不要做最後的努力。

郭正亮說，韓國瑜期盼圓滿周到，除了跟民進黨合作之外，韓跟所有其他非民進黨的力量都希望聯合，因為這樣對國民黨最好，「我是覺得，現在最大的變數是柯文哲」，上述的4種方案順序會由柯拍板，黃珊珊沒辦法決定，畢竟那裡面有很多人不服黃珊珊。