黨員怒衝國民黨要朱下台　老婦敲便當盒籲挺「韓江配」不可跑票

▲老婦衝國民黨中央呼籲，藍委一定要挺韓江，不可跑票。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

這次總統大選國民黨挫敗，但國民黨主席朱立倫無意請辭下台，除了日前引發「藍天行動聯盟」率眾前來中央黨部抗議，群眾手持「國民黨叛徒，朱立倫下台」等，今（24）日深藍團體「藍天行動聯盟」主席武之璋率50年高齡黨員們怒衝進黨中央，抗議朱立倫「不知羞恥」、「戀棧權位」，並宣示將與朱立倫誓不兩立。

武之璋表示，國民黨敗選後拒絕檢討，黨內聽不見任何批評的聲音，「藍天行動聯盟」沉痛抗議，卻被朱立倫養的打手冷嘲熱諷，笑他們沒有幾個人，說出這種話的人厚顏無恥，他嗆朱立倫，敢不敢做民調，看看有幾趴支持度？敢不敢在中常會以不記名投票，看有幾個中常委發自內心支持朱立倫？

武之璋痛批，今天國民黨已經敗破到這個地步，卻一點檢討聲音都沒有，假如繼續再黑箱作業，高層繼續利益交換，不但拿不回政權，遲早會淪為第3、第4甚至第5大黨，國民黨的沒落已經不可逆轉，卻不知檢討、不知羞恥、戀棧權位。朱立倫曾經承諾過，如果敗選要辭職，今天敗選了，卻又不辭，理由是立法院贏了，但國民黨贏了嗎？「贏個屁！」

▲藍天行動聯盟要朱立倫下台。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，立委鄭正鈐會受訪時，也突然衝進一位手拿碗筷的婦人，怒敲便當盒質疑，「立法院長是否唯一支持韓國瑜？國民黨是否有人會跑票？不可以跑票！」情緒相當激動，鄭正鈐見狀也急忙上前安撫，國民黨團肯定團結一致支持韓江配。