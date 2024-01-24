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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爭立院龍頭搶票！韓國瑜挺國會4改革　朱立倫：清楚回應民眾黨

▲▼國民黨中央常會 朱立倫發表談話。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫發表談話。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新國會新氣象，國民黨主席朱立倫今（24）日在中常會上表示，本週一邀集全體新當選的立委同志舉行正式的談話會，展現國民黨團結氣勢與改革決心，全體一致共同推舉韓國瑜與江啟臣代表國民黨於2月1日參選立法院正副院長選舉；朱立倫指出，今早也看到韓國瑜已表達國會改革的決心，清楚回應民眾黨了，態度已經清楚展現出來。

朱立倫表示，韓國瑜自第二屆就擔任立委，是新當選立委中最資深者，而江啟臣由區域選出，是優秀的前任主席，兩人必能完美配合，展現出新國會的新氣象。一些綠媒與側翼近期惡意攻擊、分化挑撥、見縫插針、製造謠言，意圖破壞國民黨的團結，因為他們擔心我們是一個團結的在野黨，能夠快速回應民意的在野黨，會對執政黨形成最大的壓力。

朱立倫指出，韓國瑜與立法院黨團已陸續清楚表達國會改革的主張跟決心，昨天黨中央也表達了五大改革方案，相信也清楚回應了包含民眾黨朋友在內的各方對國會改革的想法。實際上，這些國會改革方案很多都是民進黨過去多年主張，但民進黨真的成為多數黨之後，就完全拋諸腦後不願意實現，所以今天靠團結的在野黨，大家一起來推動這些改革法案，共同團結力量代表民意。

朱立倫說，未來不只有正副院長選舉，國民黨作為國會最大黨，代表多數選民的寄託，未來將不斷提出民眾關心與國會改革法案。近日立院黨團已提出三大法案，包括《核子反應器設備管制法》修正草案，邁向核電延役；陳菁徽領銜的《人工生殖法》，保障更多婦女權益；今天也提出《不在籍投票法》，盼朝野政黨重視人民，不要像民進黨過去嘴巴講一套、實際作一套，真正能夠展現民意。

最後，朱立倫強調，除了團結與改革，還必須與所有民眾站在一起，例如臺中捷運案，3年前送到中央，交通部去年4月核定，最後卡在行政院。直到選後民進黨才說蔡其昌副院長有來關心，此案可能會通過。台中有事，54位立委就是最大的後盾，希望真正跟民意接軌的在野立委都能夠做台中的後盾，其實不只是台中，國民黨立院黨團的54位黨團就是執政縣市長最大的後盾，爭取真正展現民意，未來的國民黨將是團結的國民黨、改革的國民黨、永遠跟民意站在一起的國民黨。

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