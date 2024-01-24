快訊／《夜夜秀》遭炎上！柯文哲：訕笑他人缺憾「當然需要檢討」

▲民眾黨主席柯文哲談《賀瓏夜夜秀》炎上，「訕笑他人身體缺憾的節目橋段當然需要檢討」。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》近日邀請中國媒體人王志安評論台灣選舉，不料王疑似暗諷民進黨推不分區立委提名人、身障律師陳俊翰上台煽情催票，引發輿論批評。對此，民眾黨主席柯文哲24日晚間表示，陳俊翰是一位勇敢突破身體限制的「非常律師」，若只簡化成「推上去煽情」的秀，這種訕笑他人身體缺憾的節目橋段當然需要檢討。

柯文哲認為，前央視記者王志安來台灣做選舉觀察、發表評論是好事，但嘲笑身心障礙的候選人非常不妥，因為身障族群也有參政權、選舉權，需要有了解身障者的人代言、發聲，所以即便脫口秀有票房考量，也應該對弱勢的一方展現更多同理與溫暖。

柯文哲指出，陳俊翰是一位勇敢突破身體限制的「非常律師」，相信這也是民進黨提名不分區的理由，「若只是簡化成『推上去煽情』的秀，把他人身體的缺憾變成節目訕笑的橋段，當然需要檢討。」

柯文哲強調，大家有不同的黨派立場，對於不同公共議題、候選人也有不同偏好，但對「人」的基本尊重是不能忽略的，「這一點，我自己也時時提醒自己，希望營造更友善的社會環境，也與大家共勉。」

柯文哲臉書全文如下：

在邁向民主的路上，我們應盡力使每個人都能 平等參與 、 促進共融 。

前央視記者王志安，本次來台灣做了許多2024大選報導。各界來到台灣做選舉觀察；評論是好事，但政治評論若出現嘲笑身心障礙者候選人是非常不妥的行為。

身心障礙者和所有公民一樣，有參政權、選舉權，也需要有了解他們生活狀況的人，為其代言、發聲，脫口秀固然有票房考量，但是面對弱勢的一方應該展現更多的同理與溫暖。

民主進步黨提名的不分區立委候選人陳俊翰律師 ，是一位勇敢突破身體限制的「非常律師」，相信這也是民進黨提名他的理由。若只是簡化為「推上去煽情」的秀，把他人身體的缺憾變成節目訕笑的橋段，當然需要檢討。

我們有不同的黨派立場，對於各項公共議題，對候選人可以有不同的偏好，但對於每個「人」的尊重，是不能忽略的。

這一點，我自己也時時提醒自己，希望營造更友善的社會環境，也與大家共勉。