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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨中常委選舉辦法出爐！　「增加青年保障名額」來不及加入

▲▼國民黨中央常會 朱立倫發表談話。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨第21屆第2任中央常務委員選舉將至，今（24）日中常會上也通過了選舉辦法草案。國民黨發言人楊智伃指出，有部分中常委提出希望多幾席青年保障名額，但這次選舉的細節跟時程已經訂定，黨主席朱立倫承諾未來可再討論修改。

楊智伃表示，今天中常會上討論2大議題，包含通過提名不分區立委第一名韓國瑜搭檔藍委江啟臣競選國會正副院長，以及第21屆第2任中央常務委員選舉作業與時程細節，同時這次中常委選舉的公告，將會在後天（26日）提出，2月1日、2日領表，3月9日投開票。

楊智伃指出，中常委有針對青年保障、優惠名額提出討論及意見，希望能有更多年輕人進入黨中央決策圈，但此次細節與時程已經出爐，朱立倫表示也許下一次中常委選舉時可以再討論。

至於傳出民眾黨主席柯文哲鬆口表示會支持「韓江配」，卻遭民眾黨發言人陳智菡駁斥，楊智伃則說，國民黨希望看到在野團結，會持續堅持走自己的路、走正確的路，所以今天才會提名「韓江配」競選國會正副院長，不希望讓外界有見縫插針的可能性。

藍委鄭正鈐則補充道，雖然新的會期還沒展開，但藍白兩黨在新國會的議題合作一定非常多，國民黨團也推了很多新法案，其中的「核電廠延役」民眾黨過去也提過，國民黨已經具體踏出第一步，希望民眾黨能一起支持，讓台灣能源更合理。

鄭正鈐進一步指出，民眾黨要怎麼做決定是他們自己的事，柯文哲雖是主席，但發言人的立場卻跟柯不一致，外界並不清楚到底是什麼狀態，只希望民眾黨能真正站在民眾角度來看待這些議題。

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