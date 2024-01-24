大學生綠島夜遊闖「燕子洞」鬼壓床　民宿老闆嚇：當地人晚上不去

▲綠島是個充滿神秘色彩的島嶼。（圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

綠島是一個景色優美的島嶼，同時也充滿神秘色彩。有一群大學生去夜遊，期間闖入漆黑的小路，正要往前進時，有特殊體質的友人立刻要他們回頭，原因讓人發毛。

原PO在臉書《靈異公社》透露，去年和大學同學到綠島玩，4個人2台機車夜晚去看風景吹風，偏偏很多地方沒路燈，因此半夜準備回民宿時，他們盡量避開陰暗的路，但因為路不熟，只能跟導航走，豈料被帶到沒有路燈的泥土路。

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原PO回憶，朋友搶在前面騎，但後座女性友人突然用力拉住他，要他不要再往前，因為對方有靈異體質，僅說會害怕，但沒有多說，他便下意識停車，結果朋友的機車輪胎直接陷進去泥土動彈不得，還差點翻車，經過一番折騰，才終於把車移回來，順利離開。

▲大學生去夜遊，結果發生意外。（圖／翻攝自Google Maps）

等回到民宿，後座女生才緩緩道出，當時看到前面一堆「無形的」盯著他們，而該條路通的地方，正是燕子洞的方向，是以前用來處刑犯人的地方。一行人感到毛骨悚然，提議晚上開燈睡覺，但原PO期間醒來時，發現房間一片漆黑，想起身卻動不了，感覺有壓迫感在臉上，心裡默念神明，過沒多久一陣風從臉上掃來掃去，但他還是沒睜開，就這樣到天亮。

原PO指出，起床詢問才知道，電燈是被其中一名友人關掉的，湊巧的是不久媽媽馬上傳訊來，告知早上要換茶水時，發現神明釘棍倒下來，這才恍然大悟，昨晚臉上有風掃來掃去，應該是神明顯靈，太用力導致釘棍倒下來。事後他們問民宿老闆，對方很驚訝：「你們怎麼騎到那邊啦！那邊在地人晚上都不會去了」，才驚覺差點誤闖禁地。

經歷曝光後，一名女網友分享20年前去綠島，被當地人交代「燕子洞那條小路千萬別進去」，她也奉勸大家別鐵齒不信邪。

◎民俗說法，僅供參考。

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