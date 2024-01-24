婦人寒冬獨自睡在候車亭　瑞芳警暖帶回安置

▲員警獲報有婦人獨自睡在候車亭，恐有失溫危險，緊急將婦人帶回安置。（圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

新北市瑞芳分局員警獲報，23日正值寒流低溫來襲1名婦人卻睡在瑞芳高工候車亭，里長擔心婦人恐失溫，通報警方。警方獲報後也將人帶回駐地，並提供熱薑茶和衣物驅寒保暖，同時通報區公所由區公所媒介合適地方暫住，平安渡過天寒地凍的夜晚。

新北市瑞芳分局指出，龍山里里長陳志強發現婦人睡在候車亭處，旁邊還放著1台推車裝載拾荒物品，擔心婦人天冷失溫，才趕緊聯繫派出所幫忙。

警方到場後了解婦人居無定所，無法聯絡家人，先將婦人帶回派出所，提供衣服及薑茶驅寒，同時迅速聯繫瑞芳區公所，經區長楊勝閔積極協調後，將其安置在安全保暖處，在徵得當事人同意後，由同仁護送前往，拾荒物品則暫放在區公所前的停車場處。

瑞芳分局長陳建龍表示，這幾天因應極凍寒冷已有執行相關防寒工作，加上平日都有與里長、區長保持熱線，才能在發現後，快速作好安置，是「市政一體」團隊合作默契的最佳展現。對同仁寒冬出勤、熱心救護表現讚許，同時，也呼籲民眾寒流來襲時，除要多穿衣服禦寒，家有長輩或心血管疾病的朋友，都要小心身體狀況，民眾如有避寒需要，都可以向警方尋求協助，保護生命安全。

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