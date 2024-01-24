Toyz預告直播「一次說清楚」！旗下手搖飲發聲：嚴禁超派鐵拳

▲Toyz遭超哥痛打，本人宣布將開直播一次說清楚。（圖／翻攝自Toyz臉書）

圖文／CTWANT

網紅Toyz（劉偉健）日前因批評「超哥」（黃伯超）的日料餐廳「醋飯難吃」，慘遭對方「超派鐵拳」痛毆，引發軒然大波。事後他首度在臉書發聲，還原事發經過，也預告將在26日開直播，把事情一次說清楚。而Toyz旗下的手搖飲品牌「拾汣茶屋」內壢站前店也發文，嚴禁「超派鐵拳」。

Toyz前陣子受邀擔任2023年度星光電競大賞的頒獎人，結果被「亞洲統神」張嘉航飆罵，他除了道歉，更拿出鐵槌砸壞當初在LOL世界聯賽拿到的冠軍戒指，表明要退出電競圈。隨後轉戰直播平台「浪Live」，除了開設新節目，也會固定在上面直播，引來不少粉絲關注。

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日前Toyz與超哥發生口角和肢體衝突，被打到頭破血流，身上多處傷，包括頭部腦震盪、挫傷及撕裂傷，縫了11針；臉部、雙側手部、右側小腿、胸部、腹壁和背部有挫傷及擦傷。

▲Toyz旗下手搖飲公告。（圖／翻攝自拾汣茶屋-內壢站前店臉書）

經過幾天休養後，Toyz在臉書還原經過，痛批超哥的行為始終是沒有文化的流氓、溫室長大的阿斗，還用對方的語錄照樣照句，回嗆：「時間如果再倒回一次，你的醋飯夠難吃」，他也宣布將在26日晚上開直播，釐清事情真相以及外界疑慮。

特別的是，事情爆發後，Toyz旗下的手搖飲「拾汣茶屋」內壢站前店在臉書粉專發文，呼籲：「不要打了！不要打了！要打就來拾汣茶屋，我們教你打奶蓋！我們堅決反對流氓行徑的暴力行為，要決鬥就約擂台見吧！」店門口還掛了「本店嚴禁超派鐵拳」的告示，更附註「副店長公開約戰超派」，引人注目。

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