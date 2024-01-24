　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友愛愛前看「前女友照片」助興！正妹崩潰：精神出軌？

原PO表示，男友在恩愛前常看女友照片。（示意圖／photoAC）

▲原PO對於男友看前女友照片助性，感到不解。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

前女友在感情中是個敏感詞！一名女網友就表示，她原以為男友愛愛前會看片助興，沒想到竟然是看前女友照片，讓她崩潰喊「這是什麼心態啊？根本是精神出軌吧。」

原PO在Dcard以「男友在愛愛前看前女友的照片…算是精神出軌吧！」為題發文，表示「跟男友在一起快滿一年，原本不太用平板的他，送他平板架當生日禮物之後，看他常常立起來看影片，還很開心他滿意禮物。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，「每次在愛愛前，男友會趁著我去洗澡滑平板，一直以來，以為是看A片助興，也就不以為意，某天在好奇心的驅使下，我放大偷拍了背影，沒想到他是在看前女友的照片，是他之前長駐大陸一年交的女友。」

原PO看了傻眼在腦中心想，「所以每次愛愛的時候，你是把我當成她嗎？」而且還用平板架在享受，這讓她完全沒興致，想直接睡覺，「這是什麼心態啊？根本是精神出軌吧！我很受傷欸，我該給他解釋的機會嗎？如果你們是我，會直接跟他說我發現了嗎？該怎麼跟他攤牌？」

貼文曝光後，不少人紛紛留言，「直接攤牌我覺得超噁，換作是我的話，會直接造成以後床事的陰影，坎會一輩子過不去那種，就算再怎麼性愛分離也不該拿前女友的照片來看」、「我自己也是覺得看a片或不認識的人都沒關係」，原PO回，「我也很想攤牌，不然真的不會想再讓他碰我」，也有人說，這根本是平板業配文。

延伸閱讀
憂2016年霸王寒流後「急診惡夢重演」　醫示警：快做1事
提離職「3個月後才放人」　她氣炸投訴！公司慘賠250萬元
請P圖大神「移走阿姨」意外釣出本尊！　她笑稱：不知道逛個老街會紅

ET快訊
寒流急凍！　全台2天164人內科心肺功能停止
立委選舉後「全台5區須補選」　民進黨備戰
快訊／立委落選人收押禁見　涉現金買票
快訊／台灣基進不忍了！　決定開告《賀瓏夜夜秀》
快訊／俄軍機墜毀「至少65人罹難」
獨／第一槍！長榮航罷工日未定　首家保險業要通路暫停賣不便險
錯失2次救命機會！11月嬰遭悶死　父見畫面崩潰
自責教孩子明辨是非！　國三生爸心碎：來生再當父子
《哲仁王后》「崔尚宮」車清華婚後3個月懷孕了！
快訊／移民署開鍘！　王志安「廢證、管制入境」
寒流還沒要走！　鄭明典示警了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長榮勞資協商達5決議「將檢討薪資結構」　資方：盡速擬定對案

長榮機師協議卡關！勞動局盼實質溝通　資方同意下周提可行方案

長榮勞資下周還要協商！交通部喊話：各退一步接受雙方善意

「全台最有錢YTR」超哥白手起家？家世被挖...爸爸是保健產業富商

男友愛愛前看「前女友照片」助興！正妹崩潰：精神出軌？

去台中、台南幾百次！25歲OL「沒出過國很怪嗎？」　一票人中肯回

老公硬不起來！人妻翻包包見「用過的威而鋼+發票」：一年沒愛愛

長榮機師醞釀罷工！桃機暫停維修機進場　預留空間給停駛飛機

春節到！盧秀燕初一、初二將跑6宮廟　發送「龍年造型小紅包」

Toyz預告直播「一次說清楚」！旗下手搖飲發聲：嚴禁超派鐵拳

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

第2波嚴寒低溫將臨！　全台冷凍庫恐跌破5℃

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

焦凡凡幫傳話婁峻碩「想看你沒穿」　憶當年「湊錢看電影」：現在躺在皇家廳XD

陽明山下雪！　高三生脫了：肌肉大嗎？

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

長榮勞資協商達5決議「將檢討薪資結構」　資方：盡速擬定對案

長榮機師協議卡關！勞動局盼實質溝通　資方同意下周提可行方案

長榮勞資下周還要協商！交通部喊話：各退一步接受雙方善意

「全台最有錢YTR」超哥白手起家？家世被挖...爸爸是保健產業富商

男友愛愛前看「前女友照片」助興！正妹崩潰：精神出軌？

去台中、台南幾百次！25歲OL「沒出過國很怪嗎？」　一票人中肯回

老公硬不起來！人妻翻包包見「用過的威而鋼+發票」：一年沒愛愛

長榮機師醞釀罷工！桃機暫停維修機進場　預留空間給停駛飛機

春節到！盧秀燕初一、初二將跑6宮廟　發送「龍年造型小紅包」

Toyz預告直播「一次說清楚」！旗下手搖飲發聲：嚴禁超派鐵拳

「拆家貓」寒流來狂睡　阿嬤沒得唸：突然覺得怪怪的

長榮勞資協商達5決議「將檢討薪資結構」　資方：盡速擬定對案

緞金龍2024新春特仕金大氣回歸　高原騎士、裸鑽雪莉龍有巧思

月薪大砍14萬「代表不足」　陳冠宇：爭取回自己價值

母帶女做「私密處整形」為嫁豪門！楊超越新戲灑狗血爆討論

首次入圍名人堂就獲選　崔哥：感謝遊騎兵給我機會

高雄2車路口對決！小鴨外側車道迴轉慘被Lexus撞飛　左半邊全毀

長榮機師協議卡關！勞動局盼實質溝通　資方同意下周提可行方案

「超哥」餐廳外遭民眾咆哮！　網紅朝聖喊話：挑戰超派鐵拳

長榮勞資下周還要協商！交通部喊話：各退一步接受雙方善意

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

生活熱門新聞

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

畢業證書印好了！國三生明告別式　師生和網友百人送行

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

為「50顆溏心蛋」怒吼！　女子深夜道歉

快訊／16：00全台警報大響！　災防告警測試

懷孕不適被婆婆嗆　夫怒反問她秒閉嘴

2024年「6生肖」健康運最差！有血光之災

看似人畜無害其實是「隱形渣男」　3星座套路多到根本海王

即／合歡山下雪了！積雪約4cm變銀白世界

快訊／今早4.6度入冬最冷一天　「冰凍番薯」完成率90%

快訊／陽明山「雨夾雪」　太平山、拉拉山、馬祖凌晨下雪了

更多熱門

相關新聞

Toyz預告直播！旗下手搖飲發聲：嚴禁超派鐵拳

Toyz預告直播！旗下手搖飲發聲：嚴禁超派鐵拳

網紅Toyz（劉偉健）日前因批評「超哥」（黃伯超）的日料餐廳「醋飯難吃」，慘遭對方「超派鐵拳」痛毆，引發軒然大波。事後他首度在臉書發聲，還原事發經過，也預告將在26日開直播，把事情一次說清楚。而Toyz旗下的手搖飲品牌「拾汣茶屋」內壢站前店也發文，嚴禁「超派鐵拳」。

「末日時鐘」今年維持倒數90秒　專家示警

「末日時鐘」今年維持倒數90秒　專家示警

婆婆狂合八字！誇她「旺夫好媳婦」...婚後秒變臉

婆婆狂合八字！誇她「旺夫好媳婦」...婚後秒變臉

《夜夜秀》模仿身障者惹眾怒！　障權會發聲譴責

《夜夜秀》模仿身障者惹眾怒！　障權會發聲譴責

正妹撬開竹筒飯驚見「整隻壁虎」 傻眼

正妹撬開竹筒飯驚見「整隻壁虎」 傻眼

關鍵字：

Dcard周刊王

讀者迴響

熱門新聞

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

胡瓜年下戀熊霓「抓包她另交正牌男友」！

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

畢業證書印好了！國三生明告別式　師生和網友百人送行

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

瑟七宣布離開台灣　獲得老闆支持

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

只有5天！超商現烤雞腿「買1送1」

Albee道歉了！揭《夜夜秀》脫稿內幕

不信Albee沒聽到！郭昱晴見她「拍手大笑一幕」氣炸

更多

最夯影音

更多
丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了
限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面