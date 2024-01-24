男友愛愛前看「前女友照片」助興！正妹崩潰：精神出軌？

▲原PO對於男友看前女友照片助性，感到不解。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

前女友在感情中是個敏感詞！一名女網友就表示，她原以為男友愛愛前會看片助興，沒想到竟然是看前女友照片，讓她崩潰喊「這是什麼心態啊？根本是精神出軌吧。」

原PO在Dcard以「男友在愛愛前看前女友的照片…算是精神出軌吧！」為題發文，表示「跟男友在一起快滿一年，原本不太用平板的他，送他平板架當生日禮物之後，看他常常立起來看影片，還很開心他滿意禮物。」

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原PO說，「每次在愛愛前，男友會趁著我去洗澡滑平板，一直以來，以為是看A片助興，也就不以為意，某天在好奇心的驅使下，我放大偷拍了背影，沒想到他是在看前女友的照片，是他之前長駐大陸一年交的女友。」

原PO看了傻眼在腦中心想，「所以每次愛愛的時候，你是把我當成她嗎？」而且還用平板架在享受，這讓她完全沒興致，想直接睡覺，「這是什麼心態啊？根本是精神出軌吧！我很受傷欸，我該給他解釋的機會嗎？如果你們是我，會直接跟他說我發現了嗎？該怎麼跟他攤牌？」

貼文曝光後，不少人紛紛留言，「直接攤牌我覺得超噁，換作是我的話，會直接造成以後床事的陰影，坎會一輩子過不去那種，就算再怎麼性愛分離也不該拿前女友的照片來看」、「我自己也是覺得看a片或不認識的人都沒關係」，原PO回，「我也很想攤牌，不然真的不會想再讓他碰我」，也有人說，這根本是平板業配文。

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