情侶朝聖要快！嘉義「天長地久橋」2月29日起封閉　原因曝光

▲「天長」和「地久」吊橋是嘉義縣番路鄉觸口村知名景點。（圖／翻攝自觀光署官網）

文／CTWANT

嘉義縣番路鄉觸口村的「天長」和「地久」吊橋是當地知名景點，位於台18線34K觸口路段，建於日治時期昭和十二年（1937年），落成時以紀念天長節（日本天皇生日）和地久節（皇后生日）而命名，2橋橫跨八掌溪上游溪谷，在青山綠水襯映下，相當耀眼。不過，阿里山國家風景區管理處為安全起見，決定2月底起封閉天長吊橋。

阿管處表示，觸口「天長地久橋」經評估有極高崩落風險，嚴重威脅橋塔及錨定座安全，為顧及遊客安全，於今年2月1日起限制橋上通行人數為10人，並於2月29日起進行封橋。阿管處副處長陳榮欽指出，天長及地久吊橋使用多年，期間雖多次檢修，仍有吊橋構件老化情形，考量遊客安全，有全面整修的必要。

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陳榮欽透露，天長吊橋的橋塔位於陡峭河岸邊坡，長年受水流侵蝕，橋塔基礎、錨定座周邊邊坡崩落明顯，雖多次進行邊坡修復工程，但再次崩落風險極高，考量預算分配及效益問題，將暫緩施作。由於天長橋東側聖南宮信眾眾多，若在春節期間封閉恐影響出入，加上2月並非雨季，評估後決定於2月底封橋。

據了解，座落在八掌溪與獨寮山間河岸上的觸口村，是阿里山公路的起點處，而天長地久橋興建於日治昭和十二年，為早期鄉內公田庄經觸口至嘉義的必經之橋。天長地久橋分別為2座不同的吊橋，低處是地久吊橋、高處則為天長吊橋，地久橋與觸口橋平行於台18線上，天長則於龍隱寺後方，常有雙雙對對的情侶漫步於橋上，由橋面上往下俯瞰，視野更為空闊。

浪漫情懷的天長地久橋站在橋中，彷彿置身半天中，而俯視下方八掌溪，冬季水清如鏡，夏日濁浪滔天自從阿里山公路開通後，公路即由平緩的道路進入蜿蜒曲折的險峻山路，所以成為公路的休憩點，大部分的旅客都會在此略做休息。橋後的山巒疊翠，與橋下的溪水潺潺，構成一幅極美的鄉間風情畫，清爽的視野環境，呼吸著清新空氣，一洗舟車勞頓之苦，能讓人完全放鬆。

▼長地久橋即將封閉 。（圖／阿里山風景管理區提供）

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