食品包材抽檢7件含PFAS「恐致癌、精子數減少」　環團籲禁用

▲防油紙袋、再生紙包材含PFAS，長期累積恐致癌。（圖／看守台灣協會提供）※點圖放大

記者許敏溶／台北報導

號稱「永久化學品」的PFAS（全氟／多氟烷基物質）在生活中被廣泛運用，包括防油紙袋、再生紙包材等，長期累積恐致癌。環團今（24日）公布台灣8項物品國際檢測結果，高達7項含有PFAS，環團呼籲業者，承諾產品包裝材之中不會含任何PFAS類化學物質，政府則應比照歐盟提案，在2025年前將所有PFAS全面公告列管為毒性化學物質，禁用在食品包材、化妝品等非必要用途。

PFAS對環境生態及人類健康威脅引起全球高度關注。全球性環保組織「國際污染物消除網絡」（IPEN）在2022年啟動一項針對食品包材PFAS含量的跨國調查計畫，看守台灣協會也參與，今天與何美鄉醫師、荒野保護協會、野薑花公民協會等環團召開記者會，說明調查結果，並請請政府最遲在2025年，將PFAS全面列管為毒性化學物質，並禁止使用在食品包材、化妝品、紡織品、消防泡沫等非必要用途。

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看守台灣協會研究員林奕均說明，PFAS是成員超過1.2萬種的含氟化學物質大家族，從上世紀起就被廣泛用在各種消費性產品，像是食品包材（裝薯條等油炸物的紙袋與紙盒）、紡織品、化妝品、醫療用品、消防泡沫，還有電子及半導體製程、甚至塑膠製程等工業用途。長期累積足以影響健康、導致生理功能失調甚至引發癌症的程度。

林奕均表示，IPEN 調查計畫總共檢測17個國家、119個食品包材（包括包裝/容器）樣本，其中64個品項驗出PFAS，測出率高達54％。台灣採樣包材中有8個品項受驗，7個品項檢測出PFAS，凸顯含PFAS的食品包材使用氾濫、嚴重威脅人類健康。

▲國際調查顯示，植纖餐盒測出的PFAS濃度最高。（圖／看守台灣協會提供）※點圖放大

而在驗到PFAS的64項食品包材中，植纖餐盒測出的PFAS濃度最高，總可萃取有機氟（TEOF）含量平均達6619ppm，為歐盟草案標準50ppm的132倍；微波爆米花的內裝紙袋最有可能測出含有PFAS，28項微波爆米花紙袋，共有24項測得PFAS；且有20項超出歐盟草案標準。民眾最常接觸的防油紙袋有35項受驗，有43％（15項）測出含PAFS，且有10項超出歐盟草案標準。

至於台灣部分，8個品項受驗，7個品項測出含有PFAS，5件TEOF超出用來判斷是否刻意添加PFAS的丹麥標準（20ppm），6件超出較丹麥標準寬鬆的歐盟草案標準（50ppm）；PFAS測出率及超標情形都較本國際調查計畫檢測平均結果還嚴重。

林奕均指出，目前還不適宜究責遭點名的商家，因為商家大多不是包裝或容器的生產商，對PFAS危害與使用可能不清楚，但因為上述商家規模龐大、食品供應量驚人，呼籲商家與業者善盡社會責任，拒用含PFAS包材。

關注塑膠與毒性物質的台灣流行病學專家何美鄉表示，PFAS自 1940年代起就出現，並廣泛用於工業和各類民生物品，是種會干擾內分泌的環境荷爾蒙，至今已出現上萬種PFAS，但對人類健康影響，卻只有其中少數幾種泛用者有被研究。

何美鄉進一步表示，這少數幾種PFAS的流病研究顯示，其會產生多種健康影響，比如：導致甲狀腺功能異常，影響新陳代謝而提高膽固醇；另也可能造成幼兒對某些疫苗的抗體反應降低，孕婦罹患妊娠高血壓和子癇前症，這些都可能提高人們在極凍天候下的猝死機率以及在新冠病毒侵襲下感染重症機率。

另外也會影響胎兒，胎兒暴露於母體中高濃度的PFAS，出生後體重較低，對某些疫苗的反應較差，男胎成年後精子數目減少活動力較差。PFAS其他影響包括導致肝指數異常、腎癌和睪丸癌，女性生殖能力降低。動物實驗亦顯示PFAS具有干擾甲狀腺、誘發肥胖及神經毒性而影響學習與記憶，在在佐證PFAS對健康的不良影響。

▲號稱「永久化學品」的PFAS（全氟／多氟烷基物質），長期累積可能致癌。（圖／看守台灣協會提供）