環團籲增設「交通空品測站」　環境部：先蒐集資訊再研議可行性

▲環保團體舉行「反空污、抗暖化」活動，提出設置交通空品測站等訴求。（圖／台灣空盟提供）

記者許敏溶／台北報導

空污對健康帶來嚴重危害，環保團體今（16日）舉辦遊行活動，提出增加設置交通空品測站訴求。環境部則表示，後續將與直轄市、縣（市）主管機關共同研商討論，先針對轄區內交通流量頻繁路段蒐集掌握車流量等相關基礎資訊後，再評估研議選擇適當地點或方式設置交通空品監測站的可行性。

包括台灣蠻野心足生態協會、台灣健康空氣行動聯盟等環保團體，今天舉行「2023反空污、抗暖化」遊行。民眾將在立院前的濟南路上齊跳反空污國民街舞，並提出增加設置交通空品測站訴求。

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環境部則表示，為強化空污管制，透過加嚴排放標準、減煤增氣等措施，鼓勵電廠轉換低碳燃料，近6年來，中火及興達電廠減少700萬噸煤約三成使用量，另與經濟部合作，推動老舊高污染鍋爐汰髒換新，截至目前已改善7千多座鍋爐，而燃氣鍋爐則由2成增加至7成（燃煤及燃油鍋爐整體減少近5成），每年減少硫氧化物排放約7千多公噸，相當1座火力發電廠年排放量，也減少二氧化碳排放約106萬公噸，相當於2700多座大安森林公園的碳吸附量。

為持續提升空氣品質，環境部指出，已經依據空氣污染防制法規定，展開每四年一次檢討空氣品質標準作業，將參考世界衛生組織指引、美、日、歐盟等國家標準，並納入我國空氣品質改善現況及未來趨勢，評估加嚴空氣品質標準值；另針對外界關切細懸浮微粒（PM2.5）年平均值加嚴一事，都已納入評估，環境部已規劃在明年上半年啟動修法工作，並將持續收集各界意見，完成檢討作業。

至於環保團體提出的增加設置交通空品測站訴求，環境部指出，後續將與直轄市、縣（市）主管機關共同研商討論，先針對轄區內交通流量頻繁路段蒐集掌握車流量等相關基礎資訊後，再評估研議選擇適當地點或方式設置交通空品監測站可行性。