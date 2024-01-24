基進提告《賀瓏夜夜秀》　邀上過節目的政治人物聯合求償

▲台灣基進也曾出演《夜夜秀》。（圖／翻攝STR Network YouTube）



記者杜冠霖／台北報導

《賀瓏夜夜秀》近日邀請《央視》前調查記者王志安，節目中他模仿身障者肢體動作嘲弄，引起輿情譁然。而過去也曾出演《夜夜秀》、被列為贊助商的基進黨今（24日）表示，這樣的演出方式不尊重身障族群更否定台灣民主意義，將提告「賀瓏夜夜秀」與其背後的薩泰爾娛樂，要求民事損害賠償，並呼籲所有曾經上過薩泰爾娛樂公司節目的政治人物，以及被列為「贊助商」的品牌，聯合起來向薩泰爾娛樂求償。

​

台灣基進表示，薩泰爾娛樂公司未能拿捏好人類能夠容許的道德底線，把台灣的民主當成一場笑話，任何被他們列為「贊助商」的組織與企業，都蒙受莫大的侮辱跟商譽的損失，這是拿錢也換不回來的，但礙於現行法規，我們只能請他們負起民事賠償責任。

​

台灣基進表示，薩泰爾娛樂旗下的賀瓏夜夜秀邀請中國前央視記者王志安「評論台灣選舉」，後者影射罕病鬥士陳俊翰律師為「殘疾人」，不僅貶稱「把殘疾人士推上去作秀」，並還模仿表演身障人士手部顫抖的樣子，並且將其比喻為中國官媒節目設定好的「煽情催淚點」，最後帶出「台灣民主就是個笑話，選哪個都沒差」。

台灣基進表示，對於這樣失去人性、貶低台灣民主成果的發言，賀瓏夜夜秀主持人與助理主持人竟帶頭拍手哄堂大笑，而節目製作班底也沒有覺得不妥當而剪掉此一段落，這是我們任何一個身為台灣人無法忍受、無法理解的道德瑕疵。

​

台灣基進表示，被賀瓏夜夜秀列為「贊助廠商」，這是因為小黨選舉曝光不易，我們難以爭取到傳統電視節目的通告，因此必須把網路節目視為能把握就把握發聲的管道之一，今年稍早確實有付費上賀瓏夜夜秀，也因此被列為「贊助廠商」。

​

台灣基進認為，諷刺的是，中國央視出身的王志安上賀瓏夜夜秀不僅「貌似不需要付錢」、不會被列為「贊助商」，還可以把台灣人流血流汗爭取的民主，當成央視春晚大戲，以為台灣人都被洗腦，可以像中國娛樂節目那樣「cue台下觀眾哭就哭」，這表示王志安不懂台灣、不懂民主，更不知道尊重為何物。

台灣基進表示，賀瓏夜夜秀邀請這樣的人來評論台灣民主，還拍手叫好，這是對任何上過薩泰爾娛樂旗下「夜夜秀」系列節目的政黨與政治人物最大的侮辱，這不僅是因為他們對於身障族群絲毫不懂尊重，更是因為這個節目「本身就否定了台灣民主的意義」。

​

台灣基進呼籲，要求薩泰爾娛樂公司立即停止將我們列為贊助商，不支持你們這種政治立場，並且提出民事賠償，這就彷彿是推動不穿皮草的動保組織上了一個自稱中立的節目，然後這節目不到兩個禮拜就開始提倡「活剝兔子皮做成鑰匙圈吊飾」一樣，請問薩泰爾娛樂公司這樣兩面包牌、兩面收錢，收得心安理得嗎？晚上睡得著嗎？

​

台灣基進呼籲，所有不幸曾經上過薩泰爾娛樂公司旗下節目的各黨政治人物，以及被列為「贊助商」的品牌，全部都聯合起來向薩泰爾娛樂求償。賣雞肉飯讓大家食物中毒尚且有辦法求償，賣根本就是錯誤、有害「資訊」、「娛樂」的公司反而拿他沒辦法？