綠挨酸重視陳俊翰「怎不擺安全名單」　他曝過程：有舞台證明自己

▲民進黨不分區立委候選人陳俊翰。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

《賀瓏夜夜秀》近日邀請《央視》前調查記者王志安，節目中他暗諷罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，也有不少藍白支持者在相關新聞酸就是在賣慘，若綠營真的重視身障者權益，怎麼不排前面一點？同被列為民進黨不分區的球評石明謹24日表示，陳俊翰的排名徵詢過他的意見，他願意在這個排名為身障人士發聲，沒有其他黨有提身心障礙人士，陳俊翰清楚知道自己在做什麼。

陳俊翰被封為台版「非常律師禹英禑」，患有罕見疾病「先天性脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」，全身只有眼睛、嘴巴以及一根小指頭可以活動，更經歷火警導致雙腿截肢，但仍刻苦取得台灣大學法律、會計雙學士，不僅是2006年律師高考榜首，同時也取得會計師執照，後也考取密西根大學法學博士，學經歷驚人。

對於不分區徵詢過程，石明謹表示，當初民進黨找他的時候，很直接的說會排在20名之後，你願意接受嗎？因為這34人就是要有排名，不可能所有人都在安全名單中，但只要在名單中，就是有受到重視，否則後面全部排黨工也行。

石明謹坦言，自己知道體育人士在台灣不是個被重視的領域，但是排20之後，就是有被一點點重視，「不然你說看看，哪個黨有排體育人士，排34名也行，不就是沒有嗎？」

石明謹指出，同樣的，陳俊翰律師的排名，也是徵詢過他的意見，他願意在這個排名為身障人士發聲，因為除了民進黨，沒有其他黨有提身心障礙人士，他覺得他可以在這個位置盡他的力量，拍廣告、演講，都沒有違背他的意願，他也很明確的表示，他可能不會選上，但他願意強力推薦民進黨。

石明謹直言，這種自主意識就是一個身心障礙人士，對自己最大的肯定。他的能力與努力，隨便一查就知道，跟他聊過天，你就知道他的眼界與智慧，與其說民進黨在消費他，不如說他藉著民進黨得到一個證明自己的舞台。

石明謹認為，位置很重要嗎？當然很重要，但位子有限，而且不一定屬於你，但陳俊翰律師清楚的知道自己在做什麼，是不是被利用他自己最清楚，他也會繼續發揮他的影響力，繼續完成他的夢想。