王志安「模仿」身障人士諷陳俊翰　綠委點台陸差異：他恐怕始料未及

▲王志安訕笑身障人士。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）



記者杜冠霖／台北報導

《賀瓏夜夜秀》近日邀請《央視》前調查記者王志安，節目中他模仿身障者肢體動作，暗諷罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，輿情譁然。民進黨立委林俊憲今（24日）列舉台灣身障者相關法令演進，並表示，王志安恐怕始料未及，覺得開個玩笑台灣人為何這麼生氣？這叫文化衝擊，「你也很生氣嗎？生氣就對了，代表我們跟他們真的不一樣。」

林俊憲表示，王志安的不當言論，已經很多人譴責，該罵的也都罵了，但他依然堅持自己沒有任何問題，懶得再去特別指控他什麼，沒有那個價值，也不想再助長大家的情緒，只希望大家回頭思考一件事，「這個人雖然講著跟我們相近的語言，但價值觀跟我們到底相差多遠？朝著不同方向走了多遠？」

林俊憲也列舉身障者權益維護相關法條進展：1980年，台灣首度通過《殘障福利法》，這是維護身障者權益的開端；1997年，隨著90年代民主化浪潮，全面展開針對各個弱勢族群的反污名化運動，因而法規用詞從「殘障」修改為「身心障礙」，修正為《身心障礙者保護法》。

2007年，「保護法」再度修正為《身心障礙者權益保障法》，從法律層面上轉變觀念，身心障礙者不是要被「保護」的對象，他們就如同你我一樣，政府的責任，應該是讓身障者可以自由平等的參與社會。

林俊憲指出，自己曾經看過一個中國網友來台後的感想，他驚訝於台灣無障礙設施的普及度，以及在路上見到輪椅人士的比例，於是回頭反思，為何在中國街頭幾乎見不到這群人？難道是中國完全沒有身障人士嗎？顯然不可能。

林俊憲直言，答案應該是整個社會的價值觀和環境友善程度差異，造成身障人士不願意出門。但見不到，不代表他們不存在，他們也是公民，是社會的一份子。

林俊憲表示，90年代到現在，30多年時間，台灣社會花了很多心思在那些過去被社會忽視的群體上，例如身心障礙、兒少、年長者等等。這些改變或許當下看很微小，但是30多年後的現在回頭來看，如今的台灣，已經越來越接近前輩理想中公義、平等、尊嚴的自由國度。

對於王志安的背景，林俊憲表示，就不用多說，已經很多海外反共華人出來質疑過，前央視記者說這些話，可以一定程度反映出他那個群體的價值觀，永遠理直氣壯、永遠像個老爺，從不覺得自己有任何問題。這次風波，他恐怕自己也始料未及，開個玩笑嘛，台灣人為何這麼生氣？有一個詞可以形容，這就叫文化衝擊，「你也很生氣嗎？生氣就對了，代表我們跟他們真的不一樣。」