　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王志安「模仿」身障人士諷陳俊翰　綠委點台陸差異：他恐怕始料未及

▲王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

▲王志安訕笑身障人士。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

記者杜冠霖／台北報導

《賀瓏夜夜秀》近日邀請《央視》前調查記者王志安，節目中他模仿身障者肢體動作，暗諷罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，輿情譁然。民進黨立委林俊憲今（24日）列舉台灣身障者相關法令演進，並表示，王志安恐怕始料未及，覺得開個玩笑台灣人為何這麼生氣？這叫文化衝擊，「你也很生氣嗎？生氣就對了，代表我們跟他們真的不一樣。」

林俊憲表示，王志安的不當言論，已經很多人譴責，該罵的也都罵了，但他依然堅持自己沒有任何問題，懶得再去特別指控他什麼，沒有那個價值，也不想再助長大家的情緒，只希望大家回頭思考一件事，「這個人雖然講著跟我們相近的語言，但價值觀跟我們到底相差多遠？朝著不同方向走了多遠？」

林俊憲也列舉身障者權益維護相關法條進展：1980年，台灣首度通過《殘障福利法》，這是維護身障者權益的開端；1997年，隨著90年代民主化浪潮，全面展開針對各個弱勢族群的反污名化運動，因而法規用詞從「殘障」修改為「身心障礙」，修正為《身心障礙者保護法》。

2007年，「保護法」再度修正為《身心障礙者權益保障法》，從法律層面上轉變觀念，身心障礙者不是要被「保護」的對象，他們就如同你我一樣，政府的責任，應該是讓身障者可以自由平等的參與社會。

林俊憲指出，自己曾經看過一個中國網友來台後的感想，他驚訝於台灣無障礙設施的普及度，以及在路上見到輪椅人士的比例，於是回頭反思，為何在中國街頭幾乎見不到這群人？難道是中國完全沒有身障人士嗎？顯然不可能。

林俊憲直言，答案應該是整個社會的價值觀和環境友善程度差異，造成身障人士不願意出門。但見不到，不代表他們不存在，他們也是公民，是社會的一份子。

林俊憲表示，90年代到現在，30多年時間，台灣社會花了很多心思在那些過去被社會忽視的群體上，例如身心障礙、兒少、年長者等等。這些改變或許當下看很微小，但是30多年後的現在回頭來看，如今的台灣，已經越來越接近前輩理想中公義、平等、尊嚴的自由國度。

對於王志安的背景，林俊憲表示，就不用多說，已經很多海外反共華人出來質疑過，前央視記者說這些話，可以一定程度反映出他那個群體的價值觀，永遠理直氣壯、永遠像個老爺，從不覺得自己有任何問題。這次風波，他恐怕自己也始料未及，開個玩笑嘛，台灣人為何這麼生氣？有一個詞可以形容，這就叫文化衝擊，「你也很生氣嗎？生氣就對了，代表我們跟他們真的不一樣。」 

ET快訊
寒流急凍！　全台2天164人內科心肺功能停止
立委選舉後「全台5區須補選」　民進黨備戰
快訊／立委落選人收押禁見　涉現金買票
快訊／台灣基進不忍了！　決定開告《賀瓏夜夜秀》
快訊／俄軍機墜毀「至少65人罹難」
獨／第一槍！長榮航罷工日未定　首家保險業要通路暫停賣不便險
錯失2次救命機會！11月嬰遭悶死　父見畫面崩潰
自責教孩子明辨是非！　國三生爸心碎：來生再當父子
《哲仁王后》「崔尚宮」車清華婚後3個月懷孕了！
快訊／移民署開鍘！　王志安「廢證、管制入境」
寒流還沒要走！　鄭明典示警了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／台灣基進不忍了！　決定開告《賀瓏夜夜秀》

基進提告《賀瓏夜夜秀》　邀上過節目的政治人物聯合求償

立委選舉後全台5區須補選　民進黨備戰

王志安稱「把殘疾人士推上去煽情」　陳玉珍：說這種話的人較沒同理心

賴坤成衝萬里老宅嗨喊「傳說中的賴皮寮」　賴清德第一反應曝

王志安「模仿」身障人士諷陳俊翰　綠委點台陸差異：他恐怕始料未及

王志安控把身障者當選舉工具　民進黨：不分區順序非唯一指標

美國眾議院跨黨派議員訪團抵台！　蔡英文25日接見交換意見

「讓想投票的人都能投才是真民主」　趙少康盼在野共推不在籍投票

為台灣民主奉獻超過半世紀　民進黨駐美主任彭光理要退休了

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

第2波嚴寒低溫將臨！　全台冷凍庫恐跌破5℃

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

焦凡凡幫傳話婁峻碩「想看你沒穿」　憶當年「湊錢看電影」：現在躺在皇家廳XD

陽明山下雪！　高三生脫了：肌肉大嗎？

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

快訊／台灣基進不忍了！　決定開告《賀瓏夜夜秀》

基進提告《賀瓏夜夜秀》　邀上過節目的政治人物聯合求償

立委選舉後全台5區須補選　民進黨備戰

王志安稱「把殘疾人士推上去煽情」　陳玉珍：說這種話的人較沒同理心

賴坤成衝萬里老宅嗨喊「傳說中的賴皮寮」　賴清德第一反應曝

王志安「模仿」身障人士諷陳俊翰　綠委點台陸差異：他恐怕始料未及

王志安控把身障者當選舉工具　民進黨：不分區順序非唯一指標

美國眾議院跨黨派議員訪團抵台！　蔡英文25日接見交換意見

「讓想投票的人都能投才是真民主」　趙少康盼在野共推不在籍投票

為台灣民主奉獻超過半世紀　民進黨駐美主任彭光理要退休了

長榮勞資協商達5決議「將檢討薪資結構」　資方：盡速擬定對案

緞金龍2024新春特仕金大氣回歸　高原騎士、裸鑽雪莉龍有巧思

月薪大砍14萬不洩氣　陳冠宇：爭取回自己價值

母帶女做「私密處整形」為嫁豪門！楊超越新戲灑狗血爆討論

首次入圍名人堂就獲選　崔哥：感謝遊騎兵給我機會

高雄2車路口對決！小鴨外側車道迴轉慘被Lexus撞飛　左半邊全毀

長榮機師協議卡關！勞動局盼實質溝通　資方同意下周提可行方案

「超哥」餐廳外遭民眾咆哮！　網紅朝聖喊話：挑戰超派鐵拳

長榮勞資下周還要協商！交通部喊話：各退一步接受雙方善意

「全台最有錢YTR」超哥白手起家？家世被挖...爸爸是保健產業富商

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

陳俊翰：應看到障礙者身為人的尊嚴和價值

王志安明確違法　移民署決定按規予以處罰

1歲大嬰兒戴口罩悶死！　公托負責人「心情很複雜」：全力配合調查

國民黨連7年沒年終！　發言人笑了：等一下就去朱立倫辦公室講

曾精準算中徐若瑄離婚！　塔羅牌師一圖預言「立法龍頭」誰會勝

1歲男嬰「被浸濕口罩悶死」　新北社會局與警方已介入調查

快訊／台灣基進不忍了！　決定提告《賀瓏夜夜秀》

對民眾黨釋善意！　韓國瑜讚國會改革：共同合作修法

一年兵逃不了割草、刺槍術、踢正步　首梯「陸軍2226梯」明入伍

林靜儀：我們這一輩「抵制」某夜夜秀是沒用的

夜夜秀訕笑身障者　民進黨譴責惡意言論

立院爭霸　黃揚明：跑票＝背叛韓國瑜

快訊／韓支持白4主張　黃國昌讚：歡迎！

傳將接民眾黨秘書長　周榆修回應了

更多熱門

相關新聞

快訊／台灣基進不忍了！　決定提告《賀瓏夜夜秀》

快訊／台灣基進不忍了！　決定提告《賀瓏夜夜秀》

《賀瓏夜夜秀》邀請《央視》前調查記者王志安，節目中他暗諷罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，引發輿論圍剿。對此，台灣基進今（24）日下午發聲明，決定提告《賀瓏夜夜秀》，直指該節目不尊重身障人士且否定台灣民主，要求薩泰爾娛樂公司立即停止將台灣基進列為贊助商。

立委選舉後全台5區須補選　民進黨備戰

立委選舉後全台5區須補選　民進黨備戰

王志安稱「把殘疾人士推上去煽情」　陳玉珍：說這種話的人較沒同理心

王志安稱「把殘疾人士推上去煽情」　陳玉珍：說這種話的人較沒同理心

王志安上夜夜秀訕笑身障！移民署證實違規開罰

王志安上夜夜秀訕笑身障！移民署證實違規開罰

他嗨喊「傳說中的賴皮寮」　賴清德第一反應曝

他嗨喊「傳說中的賴皮寮」　賴清德第一反應曝

關鍵字：

陳俊翰民進黨薩爾泰身障人士王志安林俊憲

讀者迴響

熱門新聞

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

胡瓜年下戀熊霓「抓包她另交正牌男友」！

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

畢業證書印好了！國三生明告別式　師生和網友百人送行

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

瑟七宣布離開台灣　獲得老闆支持

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

只有5天！超商現烤雞腿「買1送1」

Albee道歉了！揭《夜夜秀》脫稿內幕

不信Albee沒聽到！郭昱晴見她「拍手大笑一幕」氣炸

更多

最夯影音

更多
丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了
限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面