他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

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王義川對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

▲▼王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

▲王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀，以下同）

記者邱晟軒／綜合報導

脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》邀請《央視》前調查記者王志安評論台灣選舉，除了嘲諷是一場秀以外，還在言談間訕笑身障者（暗指民進黨不分區立委提名人陳俊翰），引發輿論圍剿。對此，名嘴王義川對賀瓏下最後通牒，若不出面道歉「我就每天上節目噴你！」

大陸媒體人王志安日前登《賀瓏夜夜秀》時表示，他這次特地到台灣來觀察選舉，認為去台灣造勢場合像是「走錯片場」，因為現場有歌星、有鋪墊，「還有把殘疾人推上去煽情的」、「音樂一起，然後那個殘疾人說支持民進黨、搶救王義川」，影射民進黨不分區立委名單中的身障律師陳俊翰。

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▲▼王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

影片曝光後，掀起輿論爭議。《賀瓏夜夜秀》製作人霍金道歉表示，本集提及台灣選舉的特殊文化時，因製作上的疏忽，造成部分內容對陳俊翰律師不敬，在此向陳俊翰律師致歉，非常對不起，節目製作組會在日後謹慎處理節目中的內容，並在各露出平台上修剪此段影片，避免上述事件再次發生，謝謝各位，也為上述內容帶來的不快再次致歉。

然而，對於主持人賀瓏至今神隱未道歉，王義川在社群網站threads痛批，「當中國人對台灣選舉指指點點、訕笑，批評台灣民主，拿陳俊翰開玩笑，你拍手叫好」。

王義川直指賀瓏，「我直接指控你，你夠格在台灣開節目嗎？台灣人應該配合中國人對罕見病的患者訕笑嗎？你沒有道歉，我就直接噴你」，更對賀瓏和製作團隊下達最後通牒，「一天不道歉，我就每天上節目噴你！」

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