《夜夜秀》訕笑身障律師　綠委批低劣：只看到輪椅卻沒看到他背後故事

▲民進黨不分區立委候選人陳俊翰 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

《賀瓏夜夜秀》日前邀請《央視》前調查記者王志安，節目中他暗諷罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，引發輿論炸鍋。民進黨立委王定宇今（24日）表示，台灣是多元社會，無法阻止有些人用低劣方式，嘲笑一個努力、專業的、有生命故事的過程，但有更多人看到陳俊翰的故事，只能說有的人眼光比較深遠、有的人比較短淺，如此而已。

陳俊翰被封為台版「非常律師禹英禑」，患有罕見疾病「先天性脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」，全身只有眼睛、嘴巴以及一根小指頭可以活動，更經歷火災導致雙腿截肢，但仍刻苦取得台灣大學法律、會計雙學士，不僅是2006年律師高考榜首，同時也取得會計師執照，後也考取密西根大學法學博士，學經歷相當驚人。

王定宇表示，民主社會本來就是多元意見，每個人看見的本來就不一樣，選舉當中有的人只看到三黨造勢嘈雜、熱鬧、綜藝化內容；有的人可以看出，台灣每個人票票等值、一票一票選出里長甚至總統，台灣政治權力結構來自人民民主，這才是台灣民主社會最可貴部分。

王定宇指出，只會訕笑造勢場合、或是只看到表面綜藝化的人，也許只能觀察淺薄部分，卻忽略台灣追求民主化這幾十年來不斷修法跟追逐付出代價，成就台灣成為全球稱讚民主故事。

王定宇表示，造勢場合上，每個人會被邀請上台演講，有的人只看到陳俊翰不方便跟罕見疾病的部分，拿出來嘲笑、當作道具跟演員，但有更多人看到陳俊翰的故事，他從小罕見疾病，一路考到律師、會計師執照，哈佛法學碩士、密西根法學博士，得到這些專業能力後，致力於推動弱勢者得到公平對待的過程，有的人看到這個、有的人卻只看見他的不方便、甚至當作演員嘲笑。

王定宇直言，台灣是多元社會，無法阻止有些人用低劣方式，嘲笑一個努力、專業的、有生命故事的過程，嘲笑這部分當然會引起大家不高興，相信台灣有更多人不僅看到陳俊翰的不方便，也看到他在這麼大的限制下，卻能培養這麼好的專業能力、又貢獻在協助弱勢者部分。

王定宇認為，有的人跟節目只能看到表面，那是他們的節目風格，但台灣是溫暖社會，有更多人看到台灣民主真實的價值，看到一個人在不便的另一面，是生命努力的故事以及專業，只看到輪椅沒看到追求專業的過程，只能說有的人眼光比較深遠、有的人比較短淺，如此而已。