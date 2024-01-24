陳智菡喊「倒閣」遭綠委轟無知　她反擊：還是一黨獨大傲慢態度

▲民眾黨發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨發言人陳智菡日前表示，不只立院龍頭，閣揆也必須經過多數同意，否則未來有可能被「倒閣」，引發輿論，民進黨立委林俊憲也稱她「無知」。陳智菡24日透過臉書回應，很遺憾民進黨的部分立委習慣用非理性或「膝反射」的方式回應問題，如果還沒認清自己是少數政府，還是用一黨獨大 、一黨專政的傲慢態度，只想做行政機關的橡皮圖章，也把人民賦予立委職權做小了。

陳智菡強調，「倒閣權」不是她說的，是憲法增修條文明定，「行政院要對立法院負責」，她在節目上提醒，現在不只要聚焦立院龍頭，總統也要思考如何提出適格、適任，跨黨都能支持的專業人選，不能是只決行總統意志，更要落實責任政治。她也舉例，不然如果總統當選人賴清德還是堅持要2025非核家園或強推其他不被人民接受的議法案，在野可能發動不信任投票，行政院長就有被倒閣的風險。

陳智菡認為，現在是朝小野大，政務推動要順暢，民進黨不能再像過去這麼鴨霸，像民進黨立法院總召柯建銘對民眾黨提出的國會改革主張，竟用「騙人家沒念過書」評論；林俊憲嗆「行使倒閣權無知」，如果還沒認清自己是少數政府，還是用一黨獨大 、一黨專政的傲慢態度，只想做行政機關的橡皮圖章，也把人民賦予立委職權做小了。