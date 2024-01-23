賀瓏夜夜秀製作人道歉了！訕笑身障者被民進黨批評：陳律師對不起

▲王志安訕笑身障人士，民進黨對此不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）



記者柯振中／綜合報導

脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》近日爆出失言爭議，大陸媒體人王志安諷刺身心障礙者的言論，引起民進黨不滿痛批。對此，《賀瓏夜夜秀》的製作人霍金出面回應，往後會謹慎處理節目內容，並且在各平台上修剪這段影片，避免上述情況再度發生。

大陸媒體人王志安近日受到《賀瓏夜夜秀》邀請，談論台灣的選舉，過程中指出台灣造勢場合會給人「走錯片場」的感覺，不像是政治競選舞台，而是演唱會現場，甚至有「把殘疾人士推上去，煽情的」等話語。

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不過，被影射的身障者是律師陳俊翰，民進黨發言人張志豪對此痛批，節目邀請他國人士評論台灣選舉，還透過訕笑的方式，來影射台灣人士，民進黨對惡意言論予以譴責。

▲王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）



張志豪表示，支持障礙者平權，一直以來是黨的核心價值，在歷屆不分區提名名單當中，有曾任智障者家長總會副理事長的陳節如委員、曾任身心障礙聯盟秘書長的王榮璋委員，以及這屆提名的國際人權法專家陳俊翰律師。

張志豪說，無論是立法行政、民間團體合作方面，民進黨持續打造健全的制度，讓障礙者擁有平等機會，能夠持續努力，而不會因為單一評論者的影片、片面評價而改變，也希望評論者能夠尊重障礙者平權、尊嚴的發聲。

事件在網路上引起熱議以後，《賀瓏夜夜秀》的製作人霍金也留言致歉，本集提到台灣選舉的特殊文化時，因為製作上的疏忽，造成部分內容對陳俊翰律師不敬，他深深表達歉意，「非常對不起。」

霍金表示，節目製作組日後會謹慎處理節目中的內容，也會在各個露出的平台修剪這段影片，避免上述事件再度發生，「謝謝各位，也為上述內容帶來的不快再次致歉。」