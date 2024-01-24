　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

施明德辭世　紐時：投身反對運動為民主奉獻一生

施明德。（圖／翻攝施明德臉書）

▲《紐時》23日發了一篇施明德的訃告。（圖／翻攝施明德臉書）

文／中央社記者尹俊傑紐約23日專電

前民進黨主席施明德上週病逝，享壽83歲。紐約時報今天訃告稱他畢生為台灣民主奮鬥，曾為此坐牢逾20年，之後在前總統陳水扁執政時發動倒扁運動，堅持對抗當權者。

施明德15日凌晨在台北榮民總醫院病逝。遺孀施陳嘉君說，施明德死因為手術切除肝腫瘤引起併發症。
紐時訃告提到，1979年，施明德等黨外人士在高雄聚眾遊行，爭取民主，遭警方強力鎮壓。如今，這次事件被視為台灣從威權走向民主的轉捩點。即使多年前遭刑求時滿口牙齒被打落，施明德受審時仍桀驁不馴地對鏡頭微笑，發表國民黨蔣家統治時禁絕的台灣獨立論點。

▲▼願一死換和諧！陳菊悼施明德「Nori老哥」：你是永遠浪漫的革命者。（圖／翻攝陳菊臉書）

▲陳菊也在Facebook悼念施明德。（圖／翻攝陳菊臉書）

施明德2022年接受紐時專訪時說，他坐牢25年，兩度面對被判死刑的可能性，但每次出獄後，他都馬上重回推翻蔣家獨裁政權的運動，「我是個從未有過青春的人」。

訃告寫道，施明德青少年時期就展開抗爭，21歲時初次被控從事非法政治活動。據施明德估計，兩段牢獄生涯總共被關禁閉13年，讓他更加堅定對抗當權者的決心。

1990年代台灣民主化，施明德被尊為英雄，當上民主進步黨主席。2006年，已退黨的他率領大批民眾上街，要求深陷貪腐醜聞的民進黨籍總統陳水扁下台。

施明德在台灣舉行第8次總統直選2天後辭世。

▲▼蔡英文發文感念民進黨前主席施明德。（圖／蔡英文臉書）

▲蔡英文總統也在施明德去世後發文感念他。（圖／蔡英文臉書）

施明德死後，許多台灣人稱頌他在台灣民主化扮演的角色，就連先前跟他鬧翻的人也不例外。總統蔡英文與施明德曾經關係緊繃，在施明德臨終時赴醫院探視，之後在臉書（Facebook）發文，稱施明德「在威權時期投身民主運動，是台灣民主及人權先驅，影響台灣深遠」。

施明德1941年生於高雄，父親為醫師，家境不錯。但施明德的童年籠罩在戰爭與壓迫陰影下，記得二戰時美軍轟炸高雄，目睹二二八事件高雄學生因對抗國民黨軍隊而喪命。

施明德生前自述，這些回憶形塑他的一生，讓他步上對抗台灣殖民主義者之路，包括1949年遷台的國民黨政府。

1962年，施明德在小金門擔任軍官時，遭指涉捲入台灣獨立聯盟案被捕，以首謀判亂罪遭判無期徒刑。1977年獲釋後，他旋即投入黨外運動，之後和黨外人士組成「美麗島」雜誌社。1979年12月，高雄民主遊行演變成警民衝突，遭當局通緝的施明德易容逃亡後被捕，再度被判無期徒刑。

1987年台灣解除戒嚴，施明德堅持無罪，不接受當局特赦。直到1990年時任總統李登輝宣布美麗島事件判決無效，施明德才以無罪之身恢復自由。

▲▼陳水扁與施明德。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

▲施明德曾發動倒扁行動。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

施明德之後當上立法委員、民進黨主席。2000年陳水扁當選總統，許多支持者欣喜不已，施明德則決定退出民進黨，多年後槓上貪腐醜聞纏身的陳水扁。

2006年，施明德發起紅衫軍運動，曾有數十萬人齊聚總統府外要求陳水扁下台。紐時訃告寫道，施明德似乎陶醉於重回政治鬥爭，徜徉在群眾中，時而身穿宣告他是「總指揮」的襯衫。不過，部分認同民進黨的友人看不慣施明德和國民黨政治人物合作，與他漸行漸遠。

施明德堅稱，他一直嘗試保護民主，如此努力比黨派關係更重要。

施明德晚年鼓吹「大一中架構」，出版3本描述昔日受審與身陷囹圄數十年的回憶錄。

遺孀施陳嘉君說：「他告訴我，白天時他知道要怎麼放下仇恨，但午夜夢迴那些事又會回來糾纏他。這一切留給他很深的印記。」

ET快訊
再冷一天！　下波變天時間曝
紅海告危！英美率24國狂轟葉門反抗軍　五角大廈：已摧毀25目
快訊／樂天簽回27歲外野手！　陳禹勳沒來開訓恐難續留
導演開罵《賀瓏夜夜秀》！身障律師被虧「全場卻笑了」：憑什麼
「雪白合歡山」今早美景曝　排隊上山車潮更多了
Albee道歉了！揭《夜夜秀》脫稿內幕　認沒聽懂：他說的竟是
華碩女工程師提離職：我要接家業　真實身分讓主管沉默了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中遊客鬧場逼英鋼琴家刪直播片　害艾爾頓強捐的鋼琴被封了

紅海告危！英美率24國狂轟葉門反抗軍　五角大廈：已摧毀25目標

施明德辭世　紐時：投身反對運動為民主奉獻一生

哈瑪斯拒絕以方「停火2個月」協議　消息人士：高層尋求永久停戰

美國會台灣連線共同主席今訪台　重申對台支持

美中關係「4種情境」預測曝！　恐因台灣爆全面衝突

土耳其國會終批准　瑞典加入北約就差匈牙利點頭

川普選定了！　新罕布夏州初選民調54％：41％輾壓對手海利

美股道瓊下滑近百點　阿里巴巴飆近8%、標普續寫新高

美中東特使抵開羅　聚焦加薩人道停火和釋放人質

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

第2波嚴寒低溫將臨！　全台冷凍庫恐跌破5℃

焦凡凡幫傳話婁峻碩「想看你沒穿」　憶當年「湊錢看電影」：現在躺在皇家廳XD

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

陽明山下雪！　高三生脫了：肌肉大嗎？

陽明山鞍部0600，氣溫約0.2度雨夾雪，累積約1cm。

中遊客鬧場逼英鋼琴家刪直播片　害艾爾頓強捐的鋼琴被封了

紅海告危！英美率24國狂轟葉門反抗軍　五角大廈：已摧毀25目標

施明德辭世　紐時：投身反對運動為民主奉獻一生

哈瑪斯拒絕以方「停火2個月」協議　消息人士：高層尋求永久停戰

美國會台灣連線共同主席今訪台　重申對台支持

美中關係「4種情境」預測曝！　恐因台灣爆全面衝突

土耳其國會終批准　瑞典加入北約就差匈牙利點頭

川普選定了！　新罕布夏州初選民調54％：41％輾壓對手海利

美股道瓊下滑近百點　阿里巴巴飆近8%、標普續寫新高

美中東特使抵開羅　聚焦加薩人道停火和釋放人質

台積電跌2元至626　台股漲30點至17900

中遊客鬧場逼英鋼琴家刪直播片　害艾爾頓強捐的鋼琴被封了

首購買房不兩難　啦啦隊女神首推高雄市心KS1

《賀瓏夜夜秀》被抵制拒看！　台大醫轟「噁心節目」

一圖看冷平流驚人發威　未來一周2波冷空氣接力

屋主烹煮食物去睡覺　冒白煙警報器大響！鄰居急求助119　

IU新歌「和V結局太悲傷」！　外國粉絲爆氣丟圖…看完MV的都笑了

送給自己一份禮物／告別政壇潛心學佛　擁抱四期教育

高雄一家5口命案！2幼子死前做出「最後掙扎」　明將解剖釐清

紅海告危！英美率24國狂轟葉門反抗軍　五角大廈：已摧毀25目標

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

國際熱門新聞

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

數學「5+0=5」被打叉　真相揭曉

後院驚見3屍　朋友來看球賽遭凍死

「鈔狂網紅」宣布抽10人送78萬！參加規則曝光

黃仁勳為員工抽獎　中獎人竟叫「華為」

Shein商品照「驚見裸體」！　官網急下架

路透：4理由讓川普有機會重返白宮

小馬可仕：不支持台獨

英鋼琴家街頭演奏　遭陸客要求「刪影片」

美股道瓊下滑近百點　標普續寫新高

踩雷俄債連累投資型保單　逾7000萬本息無法領回

日本銀行維持超寬鬆貨幣政策

川普選定了！　最新初選民調54％：41％輾壓對手海利

紅海告危！英美率24國狂轟葉門反抗軍

更多熱門

相關新聞

美國會台灣連線共同主席今訪台　重申對台支持

美國會台灣連線共同主席今訪台　重申對台支持

美國國會台灣連線共同主席、聯邦眾議員貝拉與狄亞士巴拉特今天訪台，表達對台灣成功舉行民主選舉的支持，也將尋求進一步強化美台經濟與防務關係機會。這是台灣大選後，首批訪台的美國國會議員。

美中關係「4種情境」預測曝！　恐因台灣爆全面衝突

美中關係「4種情境」預測曝！　恐因台灣爆全面衝突

川普選定了！　最新初選民調54％：41％輾壓對手海利

川普選定了！　最新初選民調54％：41％輾壓對手海利

市場關注企業財報　美股早盤互有漲跌

市場關注企業財報　美股早盤互有漲跌

路透：4理由讓川普有機會重返白宮

路透：4理由讓川普有機會重返白宮

關鍵字：

美國北美要聞施明德民進黨

讀者迴響

熱門新聞

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

胡瓜年下戀熊霓「抓包她另交正牌男友」！

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

國小宿舍大火13人罹難！17坪住32人震撼陸網

數學「5+0=5」被打叉　真相揭曉

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

兒子開心找媽媽　開門見她赤裸抱小王

可愛女警合歡山比YA爆紅！3萬人敲碗：單身嗎

即／全台「低溫特報」急凍！18縣市橘燈

為「50顆溏心蛋」怒吼！　女子深夜道歉

更多

最夯影音

更多
丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了
男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面