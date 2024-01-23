「國民黨亂演一通」　柯建銘批藍國會改革騙票

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨與民眾黨近日陸續拋出國會改革主張，包括總統國情報告常態化、推動國會調查權和聽證權等。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（23）晚間表示，院長是國家顏面，另就是國會外交，「韓國瑜當院長，我們敢期待嗎？誰敢保證不受中國指揮干擾影響？這才是重點！」他批評，國民黨從不做國會改革，「這不是騙票，什麼才是騙票？」

國民黨新科立委羅智強與翁曉玲今天舉行記者會，提出國會改革主張，包括：第一，總統赴立法院進行國情報告成為常態；第二，各獨立機關乃至行政首長之人事任命及解任應受國會強力監督；第三，推動國會調查權和聽證權；第四，制訂藐視國會罪等。

針對國會改革，柯建銘提出3點表示：第一，自戒嚴到解嚴，自萬年國會到現今國會定期改選，民主國會、國會改革本即為民主進步黨之基因，第九屆起更進一步落實開放國會及各項議事之公開透明；第二，立法院正副院長是否適任，應以其是否適任國會議長為考量，而非先以各種訴求為前提。

柯建銘指出，第三，第十一屆立法院即將組成，新民意對國會制度、國會改革修法進程的形塑，各黨團的主張都予以尊重；本黨團亦將結合新民意，盤點過往國會改革法案，在民主憲政原則下，提出完整的國會改革配套及修法。

對於國會龍頭選舉，柯建銘指出，「院長是議事中立的，可以指揮黨團嗎？」重點在說明立法院正副院長，是看誰適任與否，非用與院長職務無關的條件綁架，院長是議事中立，不管主持院會或朝野協商都是如此，無權指揮要求各黨團內部，國會自主的提案，道理甚明。

柯建銘說明，院長是國家顏面，另有重要功能就是國會外交，立法院長游錫堃這4年內，邀請34個國家來訪，共299個訪問團、3400位外國貴賓，也到非邦交國法國、捷克、立陶宛國會演說，美國前眾議院議長裴洛西來訪，捷克、立陶宛國會議長來立法院演講，這是何等重大成就？「韓國瑜當院長，我們敢期待嗎？誰敢保證不受中國指揮干擾影響？這才是重點！」

柯建銘批評國民黨「亂演一通」，他表示，國民黨立委傅崐萁為爭取副院長，馬上投民眾黨不分區立委黃國昌所好，加碼回應，但夢碎，國民黨拾傅牙慧，今天也加碼回應黃國昌的考卷，藍白都劃錯線了，搞不清楚院長的職責何在。

柯建銘說，一個從不做國會改革的國民黨，今天煞有介事，得意洋洋提出所謂「黨版」，不外乎臨渴掘井，故作同意狀、改革狀，急送秋波，極盡拉攏之能事，「這不是騙票，什麼才是騙票？柯P會買單嗎？」