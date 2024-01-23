快訊／賀瓏夜夜秀訕笑身障者陳俊翰　民進黨譴責惡意言論

▲民進黨發言人張志豪。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國媒體人王志安近日在網路節目「賀瓏夜夜秀」批評台灣造勢場合是如同演唱會，脫口「把殘疾人士推上去」等語，諷刺罹患罕病的不分區立委候選人陳俊翰。對此，民進黨發言人張志豪今（23）表示，該節目邀請他國人士評論台灣選舉，更以訕笑方式影射站台人士，民進黨對此惡意言論深不以為然，並予以譴責。

網路節目「賀瓏夜夜秀」近日邀請中國媒體人王志安上節目，王志安說，去台灣的造勢場合會給人「走錯片場」的感覺，不像是政治競選舞台，而是演唱會現場，「有歌星、有前面鋪墊的，還有把殘疾人士推上去，煽情的」，大陸也有這種節目「藝術人生」，當「淚點」一來，殘疾人就會這樣這樣（比出顫抖手勢），「支持民進黨，搶救王義川」。

張志豪說，支持障礙者平權一向是民進黨的核心價值，本黨歷屆提名不分區立委有曾任智障者家長總會副理事長的陳節如委員、曾任身心障礙聯盟秘書長的王榮璋委員，以及本屆提名國際人權法專家陳俊翰律師。

張志豪批評，無論在立法行政或與民間團體合作，民進黨持續為障礙者打造健全制度及擁有平等機會而努力，不會因單一評論者之影射及片面評價而改變，也期待評論者尊重障礙者平權、尊嚴的發聲。