傅崐萁出任總召有望？　朱立倫閉門會讚：傅資深可跟柯建銘對壘

▲江啟臣、朱立倫、韓國瑜、傅崐萁一同出面宣示國民黨團結一致支持「韓江配」。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨中央今（22）日上午舉辦立委座談會，會後黨主席朱立倫、不分區立委當選人韓國瑜、立委傅崐萁、立委江啟臣一同出席記者會，傅崐萁正式表態支持「韓江配」。據了解，會中朱立倫也說，新科立委較多，可以徵詢熟悉議事規則的傅崐萁，來對付民進黨「萬年總召」柯建銘，這番話與會立委解讀有兩種意思，一是暗示傅可登記參選總召人選，二是給傅一個象徵性意義的讚賞而已。

與會黨務人士透露，今天的座談會氣氛並未外界猜想如此劍拔弩張，閉門後朱立倫首先發言，接續由即將卸任的黨團總召曾銘宗講解議事規則，韓國瑜發表談話後，則讓立委們發表意見，告一個段落後，傅崐萁接著起身講話，他一開口就說「大家別緊張啦！沒事！」這時眾藍委們也爆出笑聲，傅崐萁問「有誰想選副院長嗎？」此時陳雪生說他要，大家笑更大聲，傅也笑稱，「你不要鬧啦！」

隨即，傅崐萁也提到，放眼2026，王育敏可以選嘉義，謝龍介可以選台南，柯志恩要選高雄，而江啟臣也是一位很優秀、可以承擔責任的人，以後也是要選總統的人，聽到傅對江讚譽有加，不少立委聞言後，心中大石正式放了下來。

朱立倫最後總結，新科立委較多，可以徵詢熟悉議事規則的資深立委傅崐萁，來對付民進黨「萬年總召」柯建銘。朱這番話，引起與會立委的討論，有人解讀有兩層意思，一是疑似暗示傅可登記參選總召人選，二是給傅一個象徵性意義讚賞而已。

