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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍總召之戰！稱朱立倫要尊重黨團自主　趙少康力挺賴士葆形象好

▲▼ 趙少康接受媒體訪問 。（圖／趙少康辦公室提供）

▲戰鬥藍領銜人趙少康。（圖／趙少康辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立法院黨團預計30日選出總召，立委賴士葆表態參選，也傳出立委傅崐萁有意爭取。戰鬥藍發起人趙少康今（23）日受訪表示，國民黨主席朱立倫曾打電話給他，表示黨團的事，中央黨部不會介入，完全尊重黨團自主，並大讚賴士葆連任七次，不只資深還形象好，且賴也可以平衡民進黨團總召柯建銘。

國民黨立法院黨團將於30日選出總召，目前已有賴士葆表態參選，不過，傅崐萁昨天在新科立委座談會上突放棄角逐立院龍頭，改支持「韓江配」，外界猜想意在爭取黨團總召，加上朱立倫昨天也稱需要對議事規則熟悉的傅崐萁，來對付民進黨的總召柯建銘，立委解讀有言外之意。

趙少康今日受訪則說，朱立倫21日打電話給他，說到黨團的事中央黨部不會介入，因為黨團幹部就是輪流的，真的有興趣要做，都可以輪得到，完全尊重黨團自主。

趙少康表示，任何國家的國會，資深制很重要，賴士葆形象好，立法院即將開議，黨團總召份量很重要，給社會的觀感也很重要。

趙少康也說，每個人都可以參選，傅崐萁當然也有資格，傅崐萁可以平衡柯建銘，賴士葆也可以平衡柯建銘，在立法院是要看席次，席次多少很重要，未來如何與民眾黨合作也很重要。

至於是否會組戰鬥藍次團？趙少康則說，目前沒有打算組戰鬥藍次團，立委的自主性都很強，所以會尊重各自的自主性，將來要如何活動，就由立委自己來做決定。

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