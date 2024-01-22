藍營國會龍頭之爭拆彈成功　他讚：朱立倫「兩手空空」能服眾不簡單

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藍營國會龍頭之爭拆彈成功　陳學聖：朱立倫「兩手空空」能服眾不簡單

▲▼國民黨第11屆新科立法委員座談會結束，江啓臣(左起)、朱立倫、韓國瑜、傅崐萁一同出面宣示國民黨團結一致支持「韓江配」。（圖／記者李毓康攝）

國民黨第11屆新科立法委員座談會結束，江啓臣(左起)、朱立倫、韓國瑜、傅崐萁一同出面宣示國民黨團結一致支持「韓江配」。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨立法院龍頭之爭22日順利落幕，本有意角逐的立委傅崐萁在新科立委見面會中表態願退讓支持「韓江配」，黨主席朱立倫也在會後表示，國民黨一定團結一致、團進團出。對此，國民黨前立委陳學聖就在臉書大讚，朱立倫在「兩手空空」下能服眾，不簡單。

陳學聖坦言，現在的國民黨主席很難當，既沒有黨產，也沒有實權，唯一只剩下黨紀，但好像也沒什麽人怕，以前黨主席位高權重，現在黨員敢公開嗆主席一起「魚死網破」；從政公職人員說手機壞了、聯繫不上，主席還要立馬送上最新款iPhone。

針對這次的國民黨國會龍頭之爭，陳學聖大讚，「朱立倫在『兩手空空』下能服眾，不簡單」，不要小看勸退傅崐萁選立法院正副院長一事。他直言，「好歹傅崐萁這『花蓮王』也不是白叫的」，雖然傅崐萁是有爭議，但要在花蓮打敗他們夫婦也不簡單，何況傅崐萁常年廣結善緣，地方朋友很多，「他真要跟你一搏，還真是場硬仗」。

陳學聖表示，但朱立倫勸退成功，且整軍完成，準備「團進團出」好好打好立法院正副龍頭之爭，雖然期間會有民眾黨的戰術干擾，但最起碼國民黨會是一個完整的團隊；相較於2016年、2020年大選敗選後，國民黨的慌亂，甚至後續一連串罷韓、補選慘敗，國民黨這次沒有失神，且準備展現國會最年輕、最大黨的態勢。

陳學聖最後強調，朱立倫雖兩手空空，但有能力整合各方勢力，就好好打拼，不要辜負了大家的期待。

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