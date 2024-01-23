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南美館迎5周年跨界大師加持　聶永真設計主視覺吳念真開講

▲台南市美術館將迎來開館5周年，在這5歲生日之際，南美館將壽星入館免費、壽星摸彩抽獎、黑卡會員收藏品免費健檢，並邀大導演吳念真到館開講系列活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市美術館將迎來開館5周年，在這5歲生日之際，南美館將壽星入館免費、壽星摸彩抽獎、黑卡會員收藏品免費健檢，並邀大導演吳念真到館開講系列活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市美術館將於1月27日迎來開館5周年，在這5歲生日之際，南美館將在當日祭出車牌0127車主免費停車、當日壽星入館免費、當月壽星摸彩抽獎等好康優惠，還有黑卡會員收藏品免費健檢，並邀請知名大導演吳念真到館開講。

▲台南市美術館將迎來開館5周年，在這5歲生日之際，南美館將壽星入館免費、壽星摸彩抽獎、黑卡會員收藏品免費健檢，並邀大導演吳念真到館開講系列活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

5周年慶活動相關主視覺及週邊商品，更是找來屢獲殊榮的設計師聶永真親自操刀設計，令人期待。

▲台南市美術館將迎來開館5周年，在這5歲生日之際，南美館將壽星入館免費、壽星摸彩抽獎、黑卡會員收藏品免費健檢，並邀大導演吳念真到館開講系列活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南美館的5周年意象，包含相關活動的主視覺及即將推出的週邊商品，請來當代設計師聶永真打造五歲生日新裝。聶永真的設計極簡中帶著故事，勇於跳脫舒適圈，原創性與風格化十足；而南美館的建築極具現代感而饒富歷史，5年來策劃的展覽及規劃的活動都既具話題性又勇敢創新，打破一般人對美術館的既定想像。兩者所努力的成果皆具美學與生活感，帶給大眾的印象相當映合，因此南美館繼「拋爾控固力：島嶼現代性之夢」展覽主視覺的合作之後，再度與聶永真合作，期待能再次締造藝術與設計跨界合作的一樁佳話。

除與當代設計師合作，南美館榮幸請來台灣首位榮獲金鼎、金鐘、金曲、金馬等四金殊榮的跨界藝術大師吳念真導演，在2月3日週六為民眾帶來精采的講座，講演題目為「如何將生活體驗融入到藝術創作中」。

吳念真導演無論是電影或劇場的劇本創作，尤其是舞台劇「人間條件」系列總是因為貼近民眾生活日常而引發共鳴且感動人心。南美館為展示靜態藝術創作的場域，展覽中所呈現的藝術創作，也希望能夠觸動觀者的生活經驗而獲得溫暖力量。希冀藉由大師的分享，引領喜歡或有興趣進行各形式創作的民眾找到方向，感受生活、激發創意。

南美館23日在館內舉辦5周年發布會，首度曝光聶永真以5年來民眾在南美館1、2館觀展動線為設計發想的活動主視覺，同時也預告南美館未來這1年的許多展覽活動，都將以迎接台南400以及歡慶南美館5周年的基礎下進行，現場也邀請聶永真親自到場，說明主視覺設計的理念和巧思。

▲台南市美術館將迎來開館5周年，在這5歲生日之際，南美館將壽星入館免費、壽星摸彩抽獎、黑卡會員收藏品免費健檢，並邀大導演吳念真到館開講系列活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南美館董事長趙卿惠表示，南美館在各方面都不只講求品質，也一直追求創新，未來南美館會持續實踐藝術生活化，透過這次的合作，讓民眾了解到藝術不只可以用來欣賞，也可以是一種很日常的享受。

▲台南市美術館將迎來開館5周年，在這5歲生日之際，南美館將壽星入館免費、壽星摸彩抽獎、黑卡會員收藏品免費健檢，並邀大導演吳念真到館開講系列活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南美館林秋芳館長也宣告南美館接下來將有一連串嘉惠民眾的有趣活動。1月27日當天，車牌號碼為0127的車主到南美館停車場停車，享有全天候24小時免費的優惠；而當日壽星入館時只要出示相關證明，即可不需購票免費入館；差幾天生日的1月份壽星也無須扼腕，購票入場可參加摸彩抽獎，最大獎為價值4000元的等值商品送給得獎者。

▲台南市美術館將迎來開館5周年，在這5歲生日之際，南美館將壽星入館免費、壽星摸彩抽獎、黑卡會員收藏品免費健檢，並邀大導演吳念真到館開講系列活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市美術館將迎來開館5周年，在這5歲生日之際，南美館將壽星入館免費、壽星摸彩抽獎、黑卡會員收藏品免費健檢，並邀大導演吳念真到館開講系列活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南美館也感謝以實質贊助的方式支持館設營運的好朋友，推出榮耀之友黑卡會員如家中有珍貴的收藏品的免費健檢活動，1月底前都可以向南美館預約修復師為藝術品進行免費健檢，為藝術保存再多貢獻一份心力。

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