名導吳念真表態挺時力　憂選戰弱勢籲民眾相挺「拼國會關鍵少數」

記者杜冠霖／台北報導

2024選戰倒數8天衝刺期，時力4日發佈知名導演吳念真推薦影片，吳在影片中表示，4年前他就曾呼籲大家把時代力量立委王婉諭送入國會，她在國會的表現，讓自己沒有對4年前後悔。吳坦言，對時力在選戰中的弱勢感到憂心，但相信，當很弱的時候反而會變成關鍵少數，非常誠懇拜託大家，讓王婉諭、邱顯智跟這些不分區立委進入國會，成為人民力量。

選戰倒數階段，許多大咖名人也紛紛表態，時力5日也上傳名導吳念真相挺影片，這是吳第三度在大選表態支持時力，他在影片中指出，4年前曾經呼籲大家用選票把王婉諭送入國會，謝謝大家做到了，王婉諭在國會的表現大家都看到了，非常努力建構一個社會安全網，希望所有家庭、每個小孩都能被守護，4年來表現，讓自己覺得對4年前呼籲沒有後悔、甚至蠻驕傲的。

他指出，當然時代力量這幾年遇到很多風風雨雨，很多人離開這個堡壘到外面尋找自己的戰場，王婉諭、陳椒華跟邱顯智留下來了，在最慘澹時間扛起所有責任，讓人遮風避雨，一直沒有忘記當時初衷。

吳念真表示，邱顯智跟王婉諭還上場打拼，看時力不分區名單也可發現一種真正關心人民選擇，比如長照、人權、替外送員尋找福利跟安全制度，還有更多人願意參與時代力量，為這塊土地做最實際努力。

吳念真坦言，為時代力量在選戰中的弱勢感到憂心，但同時也相信，當很弱的時候反而會變成關鍵少數，來自人民最關鍵的力量，非常誠懇拜託大家，讓王婉諭、邱顯智跟這些不分區立委進入國會，成為人民力量。