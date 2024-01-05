「投錯人，偶像被消失！」　聶永真登報呼籲：選對人、挺美好！

▲由音樂人、文化人發起的島路行動今（5）日於報紙媒體刊登半版廣告，由知名設計師聶永真統籌設計，在娛樂消費版面以「投錯人 偶像不知去向」為題。（圖／主辦單位提供）



記者陶本和／台北報導

由音樂人、文化人發起的島路行動5日於報紙媒體刊登半版廣告，由知名設計師聶永真統籌設計，在娛樂消費版面以「投錯人，偶像不知去向」為題，強調「投錯人，偶像（與他們的新聞）隨時都能被消失」呼籲國人站出來、選對人、挺美好。

娛樂版面的報紙稿上，寫著許多人喜歡的偶像娛樂新聞，但就在下方的半版廣告，醒目的黑白大字寫上「NO」，並有一位偶像被不知名的黑手，從背後掐住脖子，更有文案強調「自由像空氣，你以為理所當然。但投錯人，偶像（與他們的新聞）隨時都能被消失」，就是指出若讓親中政黨獲得權力，未來的文化、娛樂都將不再自由。

半版廣告的設計師聶永真透露設計理念時表示，「日常生活中，台灣人早已對於許多娛樂圈人事物動輒乳滑、或在中國輕易就能被消失的新聞，不遙遠也不陌生。」他說，能夠提供多樣的觀點進行選擇，這是身在自由民主的社會中才能感受到的幸福：提出想法與表達聲音。

發起單位島路行動則表示，2024總統大選將在1月13日進行投票，而政府對多元文化的尊重，以及對國家美學的重視，將對台灣的文化創意產生重大影響，因此選對人、走對路，對國家文化的養成與發展就非常重要。

島路行動指出，近期包含路透社在內的許多外媒同步報導，傳出中共疑似施壓台灣流行樂團體「五月天」，要求在總統大選前表態支持中國，引起台灣輿論譁然，而中共政權、小粉紅利用政治干預文化的行為是屢見不鮮，從蔡依林、徐佳瑩、田馥甄等知名台灣藝人都曾因此遇到爭議。

島路行動表示，為了2024總統暨立法委員大選，團隊也數度在臉書粉專加強呼籲，近月來無論是文化宣言串連活動、挺美好音樂會、歷年國慶主視覺動畫等幾波活動，都是希望民眾能選擇挺美好的候選人、選擇重視文化的候選人，台灣才會是重視文化的台灣，這是決定島嶼未來十字路口的選擇，也是島路行動創立的初衷與盼望。