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故宮農曆春節天天開館！走春必逛特展「神獸、人氣國寶」一次看

▲▼故宮，故宮北院，國立故宮博物院，故宮觀光客。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮春節期間不打烊，並有多項新春活動。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

國立故宮博物院今（18）日公布，春節期間南北院區從小年夜到大年初五（2/8~2/14），天天開館不打烊，除夕2/9當天開放至下午4點。除了欣賞期間限定特展，故宮北院及南院也舉辦應景的新春揮毫、送春聯等活動，陪民眾迎接好運！

●故宮北院春節活動

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故宮北院即日起推出「神龍蓋印尋寶樂—小故宮新年春聯紅包袋蓋印」活動，2/14 到B1兒藝中心，就能免費索取春聯、紅包袋，蓋上結合故宮典藏龍紋圖像的吉祥印章，就可把福氣滿滿的春聯及紅包袋帶回家。

▲▼故宮北院春節活動。（圖／故宮）

▲▼故宮北院即日起～2/14，推出「神龍蓋印尋寶樂」活動。（圖／故宮）

▲▼故宮北院春節活動。（圖／故宮）

另外在1/27、1/28、2/3於故宮北院B1大廳，也熱鬧舉辦「來去故宮寫春聯」親子揮毫活動，每天有3場，每場30人，活動將於1/19上午10點開放線上報名。

2/4上午同樣在B1大廳，舉辦「甲辰故宮喜迎春」揮毫活動，現場免費贈送春聯斗方，數量有限，贈完為止，邀請民眾提前感受年節氣氛。

▼故宮北院「來去故宮寫春聯」活動。（圖／故宮）

▲▼故宮北院春節活動。（圖／故宮）

大年初四（2/13）下午於B1大廳，舉辦「《海上微光》新年古樂音樂會」，搭配「無界之涯—從海出發探索十六世紀東西文化交流」當期特展，邀請新生代古樂團《微光古樂集》演奏歐洲巴洛克古樂，以音符交織的美妙樂章探索大航海時代。

●故宮南院、南美館春節活動

位於嘉義的故宮南院將在1/20下午舉辦「神龍舞躍來迎福，南院咚鏘樂踏春」迎春揮毫活動，邀請故宮副院長余佩瑾、書法家蕭吉川、吳輝鵬、余碧珠、施永華、曹淑蕊，在博物館2樓大廳現場揮毫，開放民眾領取好運春聯，數量有限，贈完為止。

▼故宮南院春節活動。（圖／故宮）

▲▼故宮南院春節活動。（圖／故宮）

而到南院走春，推薦當期特展「神獸現形－文物中的奇幻生物」、「人氣國寶展」、「翰墨空間：情為何物，一往而深」，2/14前憑蒜頭糖廠五分車當日車票票根，或購票證明，還可免費參觀故宮南院。

同時響應「台南400」系列活動，故宮首度攜手台南市美術館推出「千載南逢—故宮國寶佇臺南」特展，展出人氣旺旺來的〈清 翠玉白菜〉，還有呼應龍年的〈明 永樂 青花穿蓮龍紋天球瓶〉與國寶玉器〈遼至金 玉龍紋盤〉等15件人氣國寶。

更有動畫版〈清院本清明上河圖〉、結合AI人工智慧沉浸式劇場〈富春印象〉等經典數位作品，都適合走春必逛，迎接龍年好運。

▲▼故宮首度攜手台南市美術館推出「千載南逢—故宮國寶佇臺南」。（圖／南美館提供）

▲▼故宮首度攜手台南市美術館推出「千載南逢—故宮國寶佇臺南」。（圖／南美館提供）

▲▼故宮首度攜手台南市美術館推出「千載南逢—故宮國寶佇臺南」。（圖／南美館提供）

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