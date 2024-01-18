菜鳥警察VS老扒手火車鬥智！吳念真改編文學大作《押解》搬上舞台

▲《押解 - 菜鳥警察 vs 老扒手》描述一段台鐵平快火車的鬥智之旅。（圖／黃煌智攝影／綠光創藝提供）

記者林育綾／台北報導

台灣文學經典再度搬上舞台！由「最會說故事的歐吉桑」吳念真改編自段彩華經典小說《押解》，描述經驗老道的扒手，和一名菜鳥警察，在火車上的鬥智對決，改編版將打破「善惡對立」，預計5/17起全台巡迴，邀請觀眾一起搭上列車欣賞。

綠光劇團《押解 - 菜鳥警察 vs 老扒手》描述在台鐵平快火車上，菜鳥警察押送老扒手的「押解之旅」，吳念真透露，他在40年前就想把這部經典喜劇拍成電影；而2015年舞台劇首演時，一推出就讓觀眾拍案叫絕，如今時隔9年再次搬上台，由吳念真親自監製，鬼才編導李明澤掌握全劇節奏。

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卡司方面，機智喜劇天王唐從聖詮釋身手敏捷的盜匪，金鐘男配角黃迪揚則飾演剛入行的正義菜鳥警察，兩人火力全開，帶來更升級的精湛演技。

這齣劇令人深刻的還有如同電影蒙太奇般的運鏡呈現，綠光創藝表示，為了讓觀眾重溫幾乎消失的「平快列車」，將透過舞台與影像，讓列車空間及窗外風景並置，打造身歷其境的觀賞體驗，讓不少看過首演場的中生代粉絲，可以再度回憶過往的搭車時光。

▲這場在台鐵平快火車的「押解旅程」絕無冷場，各路人馬各懷鬼胎。（圖／黃煌智攝影／綠光創藝提供）



吳念真說，不論是40年前的台灣，還是現在的台灣，或許平快列車已慢慢進入歷史，但台灣人的某些性格依然存在。而段彩華的經典之作《押解》，在任何時代來看，都經得起考驗，能精準喚起台灣觀眾的共同記憶。

「綠光台灣文學劇場」在2023年推出《清明時節》昇華版，叫好叫座；如今2024《押解》將接棒，再現喜劇顛峰，以全新電影感舞台視覺，打造車廂與鐵道風光。

劇團分享，這場在台鐵平快火車的「押解旅程」絕無冷場，各路人馬各懷鬼胎，老扒手三翅（唐從聖飾）為何非逃不可？是為了辛苦拉拔他長大的阿嬤、難忘的初戀情人、還是義氣值千金的弟兄？而菜鳥警察黃迪宇（黃迪揚 飾）在情理法之間猶豫徘徊，是要無私執法完成任務，還是要暗地裡偷偷幫助老扒手？

此戲將打造劇場中的火車共乘體驗，觀眾將看見惡名昭彰的扒手其實有情有義，一板一眼的菜鳥警察也是有血有淚，同時還有車上的眾生相，像是擁有知識卻自以為正義的大學生、貧苦的小販阿婆、想募款的傳教士⋯等等，車廂內反映台灣社會縮影，笑淚交織的故事就此展開。

《押解 - 菜鳥警察 vs 老扒手》將於2/16開賣， 2/16-2/19綠光之友早鳥8折，2/19-2/22大眾早鳥85折，2/22後全面啟售。全台巡迴將從台北起跑，5/17-26在台北國家戲劇院演出、6/14-16在台中國家歌劇院，7/5-7/7將在高雄至德堂演出，購票可洽綠光劇團、兩廳院文化生活OPENTIX售票系統。