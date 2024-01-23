勞動部連結各部會營造壯世代友善職場　每案補助最高100萬元

▲勞動部訂定「五零五零壯世代就業網絡合作補助要點」，推動並倡議中高齡及高齡人力再運用，以促進各界提供工作機會，創造中高齡友善職場環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部訂定「五零五零壯世代就業網絡合作補助要點」，自2月1日至4月30日止收件，透過補助機制連結衛生福利部、教育部、農業部等8個部會網絡據點資源，共同推動並倡議中高齡及高齡人力再運用，以促進各界提供工作機會，創造中高齡友善職場環境。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，只要是符合依人民團體法或其他法令設立之民間團體或單位、學校，及衛生福利部、教育部、文化部、農業部等8個部會之附屬機關（構）資格，且今年有自行辦理或受機關委託、補助辦理社區照顧關懷據點、樂齡大學、社區營造、就業服務、工業區服務中心等相關業務者，都可以向雲嘉南分署提出申請，每一案經過審查最高可以補助100萬元。

劉邦棟還說，提案內容只要是與中高齡及高齡就業準備、退休再就業課程、職涯諮詢服務、勞動法令諮詢服務、開發工作機會、徵才活動等促進就業活動規劃，每場活動最高可補助20萬元，也可以申請兼職人員補助，鼓勵申請單位應優先僱用合適之中高齡或高齡勞工擔任兼職人員，讓壯士代人才持續發揮影響力。

各部會特色據點若有興趣提案，目前勞動力發展署規劃辦理3場次提案說明會，其中1月31日為線上說明會，歡迎有興趣之單位報名參加（報名網址：https://supr.link/5HnvT），或至「45+就業資源網」-「最新消息」（網址：https://45plus.wda.gov.tw）查詢相關資訊，欲知詳情也可撥打06-6985945分機1157洽詢。